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Φωτιά σε διάζωμα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Φιλαδέλφειας

Drone καταγράφει ουρές άνω των 10 χιλιομέτρων στον Κηφισό, σοβαρά προβλήματα λόγω ατυχημάτων στο ρεύμα προς Λαμία
ΕΛΛΑΔΑ
Κηφισός Τροχαίο Κίνηση στους δρόμους κίνηση

Drone καταγράφει ουρές άνω των 10 χιλιομέτρων στον Κηφισό, σοβαρά προβλήματα λόγω ατυχημάτων στο ρεύμα προς Λαμία

Πρόκειται για μια απόσταση άνω των δέκα χιλιομέτρων κατά την οποία οι οδηγοί πρέπει να δείχνουν εξαιρετική υπομονή

Drone καταγράφει ουρές άνω των 10 χιλιομέτρων στον Κηφισό, σοβαρά προβλήματα λόγω ατυχημάτων στο ρεύμα προς Λαμία
9 ΣΧΟΛΙΑ
Ατελείωτο «πάρκινγκ» θυμίζει για μια ακόμη μέρα ο Κηφισός καθώς λόγω τεσσάρων διαφορετικών συμβάντων (τρία τροχαία ατυχήματα και ένα ακινητοποιημένο ΙΧ) καταγράφονται ουρές και καθυστερήσεις από Μοσχάτο έως Λυκόβρυση στο ρεύμα προς Λαμία.

Πρόκειται για μια απόσταση άνω των δέκα χιλιομέτρων κατά την οποία οι οδηγοί πρέπει να δείχνουν εξαιρετική υπομονή.

Το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της Λιοσίων με την εμπλοκή ενός φορτηγού, ενός αυτοκινήτου και τριών μοτοσικλετών. Σύμφωνα με την Τροχαία, δεν καταγράφηκε σοβαρός τραυματισμός.

Δείτε το βίντεο:

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