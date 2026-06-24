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«Χάραξε πορεία για το μέλλον»: Η καμπάνια του Πολεμικού Ναυτικού για την προσέλκυση νέων, δείτε βίντεο
«Χάραξε πορεία για το μέλλον»: Η καμπάνια του Πολεμικού Ναυτικού για την προσέλκυση νέων, δείτε βίντεο
Το Πολεμικό Ναυτικό επιχειρεί να προσελκύσει υποψηφίους ενόψει των μηχανογραφικών, αναδεικνύοντας τις προοπτικές καριέρας, εκπαίδευσης και εξέλιξης στις σχολές του - «Το Πολεμικό Ναυτικό του μέλλοντος δεν θα χρειαστεί απλώς πληρώματα, θα χρειαστεί ηγέτες»
Προσκλητήριο στην νέα γενιά απευθύνει το Πολεμικό Ναυτικό, αφού με ένα οπτικοποιημένο μήνυμα επιχειρεί να εντάξει στις τάξεις τους ολοένα και περισσότερες νέες και νέους της Ελλάδας.
«Χάραξε πορεία για το μέλλον» επιγράφεται η σχετική καμπάνια, η οποία επιλέχθηκε να «τρέξει» λίγες ημέρες πριν από τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων, ώστε να κεντρίσει το ενδιαφέρον των νεολαίων. Συγκεκριμένα, το Πολεμικό Ναυτικό επέλεξε να απευθυνθεί στους νέους μέσα από ένα στοχευμένο βίντεο με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό: Όχι με εντυπωσιακά συνθήματα, όχι με εύκολες υποσχέσεις, αλλά με μια απλή υπενθύμιση. Ότι, δηλαδή, η Ελλάδα ήταν πάντοτε μια χώρα που κοιτούσε προς τη θάλασσα, για να προχωρήσει μπροστά.
Πολύ περισσότερο, όταν το μήνυμα αυτό, λιτό αλλά ουσιαστικό, έρχεται σε μια περίοδο όπου η δημόσια συζήτηση γύρω από τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας πυροδοτεί μια διάθεση κριτικής βασισμένη σε αποσπασματικές εικόνες και με μια εμφανή διάθεση απαξίωσης, φαινόμενα τα οποία δεν αφορούν τα στελέχη και την στρατηγική του Πολεμικού Ναυτικού.
Απέναντι σε στερεότυπα, όπως το ότι οι στρατιωτικές σχολές δεν έχουν μέλλον, οι νέοι δεν ενδιαφέρονται για αυτές και ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν μια επιλογή του παρελθόντος, η πραγματικότητα είναι διαφορετική εκτιμούν στο Πολεμικό Ναυτικό, τα στα «διαμάντια» του ελληνικού στόλου, όπως ο «Κίμωνας», σπεύδουν να υπηρετήσουν στελέχη της νέας γενιάς. Και αυτό, είναι ίσως το σημαντικότερο μήνυμα που πρέπει να φτάσει στους χιλιάδες υποψηφίους που ετοιμάζονται να καταθέσουν το μηχανογραφικό τους, όπως αναφέρουν στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού.
Γιατί σήμερα η επιλογή μιας σχολής δεν αφορά μόνο τις σπουδές. Αφορά την πορεία ζωής που θα ακολουθήσει ένας νέος άνθρωπος τα επόμενα χρόνια, όπως εξηγούν. Ιδίως, όταν στην σημερινή εποχή οι νέοι αναζητούν κάτι περισσότερο από ένα πτυχίο. Αναζητούν, δηλαδή, προοπτική, εξέλιξη, σταθερότητα και ουσιαστικό περιεχόμενο στην επαγγελματική τους διαδρομή. Ακριβώς εκεί, βρίσκεται η αξία των στρατιωτικών σχολών και ιδιαίτερα της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού.
Ταυτόχρονα, οι Σχολές του Πολεμικού Ναυτικού προσφέρουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και εξειδίκευση, όχι μόνο επειδή εγγυώνται μια ξεκάθαρη επαγγελματική πορεία, αλλά και διότι προσφέρουν τη δυνατότητα στους νέους να συμμετέχουν ενεργά σε έναν οργανισμό που εξελίσσεται διαρκώς και προετοιμάζεται για τις προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών με τις νέες φρεγάτες, τα σύγχρονα οπλικά συστήματα, τις ψηφιακές τεχνολογίες, την καινοτομία και την διαρκή εκπαίδευση.
Το Πολεμικό Ναυτικό του μέλλοντος δεν θα χρειαστεί, δηλαδή, απλώς πληρώματα, θα χρειαστεί ηγέτες, θα χρειαστεί μηχανικούς, χειριστές προηγμένων συστημάτων, στελέχη με κρίση, επαγγελματισμό και αυτοπεποίθηση. Θα χρειαστεί τους νέους που σήμερα αναζητούν τον δικό τους δρόμο.
Γι' αυτό και το νέο βίντεο του Πολεμικού Ναυτικού δεν απευθύνεται μόνο σε όσους ονειρεύονται να φορέσουν τη στολή. «Απευθύνεται σε όλους εκείνους που αναζητούν έναν δρόμο με προοπτική, που δεν θέλουν απλώς να επιλέξουν μια σχολή, αλλά να διαμορφώσουν το μέλλον τους. Γιατί το μέλλον δεν περιμένει κανέναν και ανήκει σε όσους έχουν το θάρρος να το σχεδιάσουν. Χάραξε πορεία για το μέλλον», καταλήγουν τα στελέχη του.
«Χάραξε πορεία για το μέλλον» επιγράφεται η σχετική καμπάνια, η οποία επιλέχθηκε να «τρέξει» λίγες ημέρες πριν από τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων, ώστε να κεντρίσει το ενδιαφέρον των νεολαίων. Συγκεκριμένα, το Πολεμικό Ναυτικό επέλεξε να απευθυνθεί στους νέους μέσα από ένα στοχευμένο βίντεο με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό: Όχι με εντυπωσιακά συνθήματα, όχι με εύκολες υποσχέσεις, αλλά με μια απλή υπενθύμιση. Ότι, δηλαδή, η Ελλάδα ήταν πάντοτε μια χώρα που κοιτούσε προς τη θάλασσα, για να προχωρήσει μπροστά.
Χάραξε Πορεία για το Μέλλον ⚓️🇬🇷 #hellenicnavy #hellenic #navy pic.twitter.com/obvQtzwJCs— Πολεμικό Ναυτικό (@NavyGR) June 23, 2026
Πολύ περισσότερο, όταν το μήνυμα αυτό, λιτό αλλά ουσιαστικό, έρχεται σε μια περίοδο όπου η δημόσια συζήτηση γύρω από τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας πυροδοτεί μια διάθεση κριτικής βασισμένη σε αποσπασματικές εικόνες και με μια εμφανή διάθεση απαξίωσης, φαινόμενα τα οποία δεν αφορούν τα στελέχη και την στρατηγική του Πολεμικού Ναυτικού.
Απέναντι σε στερεότυπα, όπως το ότι οι στρατιωτικές σχολές δεν έχουν μέλλον, οι νέοι δεν ενδιαφέρονται για αυτές και ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν μια επιλογή του παρελθόντος, η πραγματικότητα είναι διαφορετική εκτιμούν στο Πολεμικό Ναυτικό, τα στα «διαμάντια» του ελληνικού στόλου, όπως ο «Κίμωνας», σπεύδουν να υπηρετήσουν στελέχη της νέας γενιάς. Και αυτό, είναι ίσως το σημαντικότερο μήνυμα που πρέπει να φτάσει στους χιλιάδες υποψηφίους που ετοιμάζονται να καταθέσουν το μηχανογραφικό τους, όπως αναφέρουν στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού.
Γιατί σήμερα η επιλογή μιας σχολής δεν αφορά μόνο τις σπουδές. Αφορά την πορεία ζωής που θα ακολουθήσει ένας νέος άνθρωπος τα επόμενα χρόνια, όπως εξηγούν. Ιδίως, όταν στην σημερινή εποχή οι νέοι αναζητούν κάτι περισσότερο από ένα πτυχίο. Αναζητούν, δηλαδή, προοπτική, εξέλιξη, σταθερότητα και ουσιαστικό περιεχόμενο στην επαγγελματική τους διαδρομή. Ακριβώς εκεί, βρίσκεται η αξία των στρατιωτικών σχολών και ιδιαίτερα της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού.
Ταυτόχρονα, οι Σχολές του Πολεμικού Ναυτικού προσφέρουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και εξειδίκευση, όχι μόνο επειδή εγγυώνται μια ξεκάθαρη επαγγελματική πορεία, αλλά και διότι προσφέρουν τη δυνατότητα στους νέους να συμμετέχουν ενεργά σε έναν οργανισμό που εξελίσσεται διαρκώς και προετοιμάζεται για τις προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών με τις νέες φρεγάτες, τα σύγχρονα οπλικά συστήματα, τις ψηφιακές τεχνολογίες, την καινοτομία και την διαρκή εκπαίδευση.
Το Πολεμικό Ναυτικό του μέλλοντος δεν θα χρειαστεί, δηλαδή, απλώς πληρώματα, θα χρειαστεί ηγέτες, θα χρειαστεί μηχανικούς, χειριστές προηγμένων συστημάτων, στελέχη με κρίση, επαγγελματισμό και αυτοπεποίθηση. Θα χρειαστεί τους νέους που σήμερα αναζητούν τον δικό τους δρόμο.
Γι' αυτό και το νέο βίντεο του Πολεμικού Ναυτικού δεν απευθύνεται μόνο σε όσους ονειρεύονται να φορέσουν τη στολή. «Απευθύνεται σε όλους εκείνους που αναζητούν έναν δρόμο με προοπτική, που δεν θέλουν απλώς να επιλέξουν μια σχολή, αλλά να διαμορφώσουν το μέλλον τους. Γιατί το μέλλον δεν περιμένει κανέναν και ανήκει σε όσους έχουν το θάρρος να το σχεδιάσουν. Χάραξε πορεία για το μέλλον», καταλήγουν τα στελέχη του.
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