Ασπίδα κατά των μεδουσών σε παραλίες της Εύβοιας: Πού τοποθετούνται τα πρώτα δίχτυα προστασίας
Ασπίδα κατά των μεδουσών σε παραλίες της Εύβοιας: Πού τοποθετούνται τα πρώτα δίχτυα προστασίας
Στόχος η ασφαλέστερη κολύμβηση για κατοίκους και επισκέπτες κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου
Άμεσα ανταποκρίθηκε ο Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης – Αγίας Άννας στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί από την αυξημένη παρουσία μεδουσών σε παράκτιες περιοχές της Εύβοιας.
Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανού, εξασφαλίστηκαν οι απαραίτητοι πόροι και κλήθηκαν οι δήμοι να υποβάλουν αιτήματα ένταξης στο σχετικό πρόγραμμα προστασίας των λουομένων.
Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας EviaOnline, ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας ήταν ο πρώτος που κινήθηκε άμεσα, ολοκληρώνοντας γρήγορα τη σχετική μελέτη και καταθέτοντας τον φάκελο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι την Παρασκευή θα ξεκινήσει η τοποθέτηση ειδικών προστατευτικών διχτυών στις παραλίες της Λίμνης και των Ροβιών.
Σε μήνυμά του, ο αντιδήμαρχος Λίμνης, Άγγελος Κωσταντινάκης, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι η προστασία των λουομένων και η αναβάθμιση των παραλιών αποτελούν σταθερή προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή.
«Η προστασία των λουομένων και η αναβάθμιση των παραλιών μας αποτελούν σταθερή προτεραιότητα. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προχωρούμε σήμερα στην τοποθέτηση ειδικών προστατευτικών διχτυών στις παραλίες μας, με στόχο την αποτελεσματική προστασία των δημοτών και επισκεπτών από την παρουσία μεδουσών. Παράλληλα, διενεργούνται συνεχείς έλεγχοι της ποιότητας των υδάτων, με τα αποτελέσματα να επιβεβαιώνουν ότι τα νερά των παραλιών μας είναι εξαιρετικής ποιότητας».
Παράλληλα, στις παραλίες της Αγίας Άννας και της Λίμνης θα παρέχεται οργανωμένη ναυαγοσωστική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας για κατοίκους και επισκέπτες.
Όπως αναφέρει στόχος των παρεμβάσεων είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς και ποιοτικού περιβάλλοντος για τους λουόμενους, ώστε οι παραλίες του Δήμου να συνεχίσουν να αποτελούν κορυφαίο προορισμό για το καλοκαίρι στην Εύβοια.
Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανού, εξασφαλίστηκαν οι απαραίτητοι πόροι και κλήθηκαν οι δήμοι να υποβάλουν αιτήματα ένταξης στο σχετικό πρόγραμμα προστασίας των λουομένων.
Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας EviaOnline, ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας ήταν ο πρώτος που κινήθηκε άμεσα, ολοκληρώνοντας γρήγορα τη σχετική μελέτη και καταθέτοντας τον φάκελο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι την Παρασκευή θα ξεκινήσει η τοποθέτηση ειδικών προστατευτικών διχτυών στις παραλίες της Λίμνης και των Ροβιών.
Σε μήνυμά του, ο αντιδήμαρχος Λίμνης, Άγγελος Κωσταντινάκης, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι η προστασία των λουομένων και η αναβάθμιση των παραλιών αποτελούν σταθερή προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή.
«Η προστασία των λουομένων και η αναβάθμιση των παραλιών μας αποτελούν σταθερή προτεραιότητα. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προχωρούμε σήμερα στην τοποθέτηση ειδικών προστατευτικών διχτυών στις παραλίες μας, με στόχο την αποτελεσματική προστασία των δημοτών και επισκεπτών από την παρουσία μεδουσών. Παράλληλα, διενεργούνται συνεχείς έλεγχοι της ποιότητας των υδάτων, με τα αποτελέσματα να επιβεβαιώνουν ότι τα νερά των παραλιών μας είναι εξαιρετικής ποιότητας».
Παράλληλα, στις παραλίες της Αγίας Άννας και της Λίμνης θα παρέχεται οργανωμένη ναυαγοσωστική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας για κατοίκους και επισκέπτες.
Όπως αναφέρει στόχος των παρεμβάσεων είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς και ποιοτικού περιβάλλοντος για τους λουόμενους, ώστε οι παραλίες του Δήμου να συνεχίσουν να αποτελούν κορυφαίο προορισμό για το καλοκαίρι στην Εύβοια.
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