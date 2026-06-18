Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας: Δημιουργούνται 121 χιλιόμετρα νέων πεζοπορικών διαδρομών για την ανάδειξη της περιοχής

Περιλαμβάνει συνολικά 16 οργανωμένες και πλήρως σηματοδοτημένες διαδρομές - Αναμένεται να ενισχύσει τον εναλλακτικό τουρισμό αλλά και την ανάδειξη του φυσικού αποθέματος της Δυτικής Ελλάδας