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Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας: Δημιουργούνται 121 χιλιόμετρα νέων πεζοπορικών διαδρομών για την ανάδειξη της περιοχής
Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας: Δημιουργούνται 121 χιλιόμετρα νέων πεζοπορικών διαδρομών για την ανάδειξη της περιοχής
Περιλαμβάνει συνολικά 16 οργανωμένες και πλήρως σηματοδοτημένες διαδρομές - Αναμένεται να ενισχύσει τον εναλλακτικό τουρισμό αλλά και την ανάδειξη του φυσικού αποθέματος της Δυτικής Ελλάδας
Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα σημαντικό έργο για την ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού και την ανάδειξη του φυσικού αποθέματος της Δυτικής Ελλάδας, καθώς ο Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας προχωρά στη δημιουργία 121 χιλιομέτρων νέων πεζοπορικών διαδρομών.
Πρόκειται για το έργο δημιουργίας του Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 16 οργανωμένες και πλήρως σηματοδοτημένες διαδρομές, σχεδιασμένες να αναδείξουν τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής.
Οι νέες διαδρομές θα διασχίζουν τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ιστορικά σημεία, παραδοσιακούς οικισμούς και περιοχές με έντονο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν μια διαφορετική πτυχή της περιοχής, πέρα από το κλασικό τουριστικό μοντέλο.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου, το νέο δίκτυο στοχεύει όχι μόνο στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας για τους πεζοπόρους, αλλά και στη δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού εργαλείου για την τοπική οικονομία. Η δημοτική αρχή εκτιμά ότι η ενίσχυση των υπαίθριων δραστηριοτήτων μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός προσέλκυσης επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, επεκτείνοντας την τουριστική περίοδο.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης που προωθεί ο Δήμος, με βασικό στόχο την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά.
Μέσα από αυτή την επένδυση, ο Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας επιχειρεί να τοποθετηθεί δυναμικά στον χάρτη των σύγχρονων προορισμών πεζοπορίας και δραστηριοτήτων υπαίθρου, ενισχύοντας τη σύνδεση των επισκεπτών με τη φύση και την τοπική ιστορία.
Το έργο «Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας» χρηματοδοτείται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος NextGenerationEU.
Πρόκειται για το έργο δημιουργίας του Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 16 οργανωμένες και πλήρως σηματοδοτημένες διαδρομές, σχεδιασμένες να αναδείξουν τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής.
Οι νέες διαδρομές θα διασχίζουν τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ιστορικά σημεία, παραδοσιακούς οικισμούς και περιοχές με έντονο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν μια διαφορετική πτυχή της περιοχής, πέρα από το κλασικό τουριστικό μοντέλο.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου, το νέο δίκτυο στοχεύει όχι μόνο στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας για τους πεζοπόρους, αλλά και στη δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού εργαλείου για την τοπική οικονομία. Η δημοτική αρχή εκτιμά ότι η ενίσχυση των υπαίθριων δραστηριοτήτων μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός προσέλκυσης επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, επεκτείνοντας την τουριστική περίοδο.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης που προωθεί ο Δήμος, με βασικό στόχο την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά.
Μέσα από αυτή την επένδυση, ο Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας επιχειρεί να τοποθετηθεί δυναμικά στον χάρτη των σύγχρονων προορισμών πεζοπορίας και δραστηριοτήτων υπαίθρου, ενισχύοντας τη σύνδεση των επισκεπτών με τη φύση και την τοπική ιστορία.
Το έργο «Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας» χρηματοδοτείται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος NextGenerationEU.
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