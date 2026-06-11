Οι ταχυμεταφορές αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των πόλεων και της λειτουργίας του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Απίστευτο περιστατικό στο νοσοκομείο Μεσολογγίου: Ρομά ντύθηκε γιατρός και έκλεψε μετρητά, κάρτες και κινητά
Απίστευτο περιστατικό στο νοσοκομείο Μεσολογγίου: Ρομά ντύθηκε γιατρός και έκλεψε μετρητά, κάρτες και κινητά
Εκμεταλλευόμενος την κούραση ασθενών και συνοδών, φέρεται να αφαίρεσε τρία κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου επιτήδειος βρήκε πεδίο δράσης και «ξαλάφρωσε» από χρήματα, κάρτες και κινητά τηλέφωνα ασθενείς και συνοδούς.
Το συμβάν έκανε γνωστό με ανάρτησής της στο Facebook συνοδός ασθενούς, την οποία επικαλείται το aixmi-news.gr, περιγράφοντας το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια νοσηλείας συγγενικού της προσώπου.
Σύμφωνα με όσα περιγράφει στην ανάρτησή της η συνοδός, ένας Ρομά, υποδυόμενος τον γιατρό και φορώντας μάλιστα ιατρική περιβολή, εισήλθε στους θαλάμους της Παθολογικής Κλινικής χωρίς να κινήσει υποψίες. Εκμεταλλευόμενος την κούραση ασθενών και συνοδών, φέρεται να αφαίρεσε τρία κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ, καθώς και τραπεζικές κάρτες.
Το περιστατικό, όσο κωμικοτραγικό κι αν ακούγεται, αναδεικνύει για πολλοστή φορά ένα σοβαρό ζήτημα: τα κενά ασφαλείας στους χώρους περίθαλψης. Λειτουργεί ως μια ισχυρή υπενθύμιση ότι τα νοσοκομεία, ειδικά τις νυχτερινές ώρες, μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε στόχο απατεώνων που εκμεταλλεύονται την ευαλωτότητα των ασθενών και των συνοδών τους.
Το συμβάν έκανε γνωστό με ανάρτησής της στο Facebook συνοδός ασθενούς, την οποία επικαλείται το aixmi-news.gr, περιγράφοντας το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια νοσηλείας συγγενικού της προσώπου.
Σύμφωνα με όσα περιγράφει στην ανάρτησή της η συνοδός, ένας Ρομά, υποδυόμενος τον γιατρό και φορώντας μάλιστα ιατρική περιβολή, εισήλθε στους θαλάμους της Παθολογικής Κλινικής χωρίς να κινήσει υποψίες. Εκμεταλλευόμενος την κούραση ασθενών και συνοδών, φέρεται να αφαίρεσε τρία κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ, καθώς και τραπεζικές κάρτες.
Το περιστατικό, όσο κωμικοτραγικό κι αν ακούγεται, αναδεικνύει για πολλοστή φορά ένα σοβαρό ζήτημα: τα κενά ασφαλείας στους χώρους περίθαλψης. Λειτουργεί ως μια ισχυρή υπενθύμιση ότι τα νοσοκομεία, ειδικά τις νυχτερινές ώρες, μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε στόχο απατεώνων που εκμεταλλεύονται την ευαλωτότητα των ασθενών και των συνοδών τους.
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