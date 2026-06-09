Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 74χρονος γιατρός μετά από καταγγελία 15χρονου ότι τον θώπευσε κατά τη διάρκεια εξέτασης
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Γιατρός Ανήλικος

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 74χρονος γιατρός μετά από καταγγελία 15χρονου ότι τον θώπευσε κατά τη διάρκεια εξέτασης

Η καταγγελία έγινε από τη μητέρα του αγοριού, στην οποία φαίνεται ότι απευθύνθηκε ο ανήλικος - Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή και θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τότε

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 74χρονος γιατρός μετά από καταγγελία 15χρονου ότι τον θώπευσε κατά τη διάρκεια εξέτασης
Στράτος Λούβαρης
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Συνελήφθη γιατρός στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος ανήλικου αγοριού, κατά τη διάρκεια εξέτασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγγελία έγινε τη Δευτέρα από τη μητέρα του 15χρονου, στην οποία φαίνεται ότι απευθύνθηκε ο ανήλικος μετά την καταγγελλόμενη πράξη σε διαγωνιστικό κέντρο της πόλης.

Άμεσα ξεκίνησε έρευνα από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης και έτσι ο 74χρονος γιατρός συνελήφθη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε ο ανήλικος κατά τη διάρκεια της κατάθεσης που έδωσε παρουσία παιδοψυχολόγου, ο κατηγορούμενος τον θώπευσε στα γεννητικά του όργανα.

Σε βάρος του 74χρονου ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για κατάχρηση ανηλίκου (άνω των 14 ετών), πράξη που τελέστηκε από γιατρό. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή και θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τότε.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:  Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια από γιατρό, εντόπισαν βραδινές ώρες χθες (08-06-2026) και συνέλαβαν τον καταγγελλόμενο, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, μεσημεριανές ώρες της 08-06-2026, κι ενώ ανήλικος νεαρός μετέβη σε προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο γιατρός προέβη σε γενετήσια πράξη σε βάρος του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Στράτος Λούβαρης
2 ΣΧΟΛΙΑ

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