Εκπαίδευση, συνεχές mentoring και ουσιαστικές ευκαιρίες ανάπτυξης με την υποστήριξη της Groupama Ασφαλιστικής – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το επόμενο επαγγελματικό βήμα σου.
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 74χρονος γιατρός μετά από καταγγελία 15χρονου ότι τον θώπευσε κατά τη διάρκεια εξέτασης
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 74χρονος γιατρός μετά από καταγγελία 15χρονου ότι τον θώπευσε κατά τη διάρκεια εξέτασης
Η καταγγελία έγινε από τη μητέρα του αγοριού, στην οποία φαίνεται ότι απευθύνθηκε ο ανήλικος - Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή και θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τότε
Συνελήφθη γιατρός στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος ανήλικου αγοριού, κατά τη διάρκεια εξέτασης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγγελία έγινε τη Δευτέρα από τη μητέρα του 15χρονου, στην οποία φαίνεται ότι απευθύνθηκε ο ανήλικος μετά την καταγγελλόμενη πράξη σε διαγωνιστικό κέντρο της πόλης.
Άμεσα ξεκίνησε έρευνα από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης και έτσι ο 74χρονος γιατρός συνελήφθη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε ο ανήλικος κατά τη διάρκεια της κατάθεσης που έδωσε παρουσία παιδοψυχολόγου, ο κατηγορούμενος τον θώπευσε στα γεννητικά του όργανα.
Σε βάρος του 74χρονου ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για κατάχρηση ανηλίκου (άνω των 14 ετών), πράξη που τελέστηκε από γιατρό. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή και θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τότε.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας: Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια από γιατρό, εντόπισαν βραδινές ώρες χθες (08-06-2026) και συνέλαβαν τον καταγγελλόμενο, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.
Σύμφωνα με την καταγγελία, μεσημεριανές ώρες της 08-06-2026, κι ενώ ανήλικος νεαρός μετέβη σε προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο γιατρός προέβη σε γενετήσια πράξη σε βάρος του.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγγελία έγινε τη Δευτέρα από τη μητέρα του 15χρονου, στην οποία φαίνεται ότι απευθύνθηκε ο ανήλικος μετά την καταγγελλόμενη πράξη σε διαγωνιστικό κέντρο της πόλης.
Άμεσα ξεκίνησε έρευνα από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης και έτσι ο 74χρονος γιατρός συνελήφθη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε ο ανήλικος κατά τη διάρκεια της κατάθεσης που έδωσε παρουσία παιδοψυχολόγου, ο κατηγορούμενος τον θώπευσε στα γεννητικά του όργανα.
Σε βάρος του 74χρονου ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για κατάχρηση ανηλίκου (άνω των 14 ετών), πράξη που τελέστηκε από γιατρό. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή και θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τότε.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας: Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια από γιατρό, εντόπισαν βραδινές ώρες χθες (08-06-2026) και συνέλαβαν τον καταγγελλόμενο, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.
Σύμφωνα με την καταγγελία, μεσημεριανές ώρες της 08-06-2026, κι ενώ ανήλικος νεαρός μετέβη σε προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο γιατρός προέβη σε γενετήσια πράξη σε βάρος του.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα