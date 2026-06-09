Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 74χρονος γιατρός μετά από καταγγελία 15χρονου ότι τον θώπευσε κατά τη διάρκεια εξέτασης

Η καταγγελία έγινε από τη μητέρα του αγοριού, στην οποία φαίνεται ότι απευθύνθηκε ο ανήλικος - Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή και θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τότε