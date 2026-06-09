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Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου: Σε κατάστασης μέσης επιφυλακής Αττική, Κρήτη και Στερεά Ελλάδα την Τετάρτη 10/6
Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου: Σε κατάστασης μέσης επιφυλακής Αττική, Κρήτη και Στερεά Ελλάδα την Τετάρτη 10/6
Στο «Κίτρινο» (Κατηγορία 2) Αττική, Κρήτη και Στερεά Ελλάδα - Σε περιοχές όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν καταιγίδες και να σημειωθούν κεραυνοί σε δασικές ή δασώδεις εκτάσεις, ο κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς είναι αυξημένος, δείτε χάρτη
Σε επίπεδο κατηγορίας κινδύνου 2 (μέσος κίνδυνος) προβλέπεται να κινηθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Στον χάρτη, με μπλε χρώμα αποτυπώνονται οι περιοχές όπου αναμένεται μέσος κίνδυνος πυρκαγιάς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η Αττική, τμήματα της Βοιωτίας, της Εύβοιας, της Κορινθίας, της Αργολίδας, καθώς και περιοχές της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα ο κίνδυνος παραμένει χαμηλός (κατηγορία 1).
Στον χάρτη, με μπλε χρώμα αποτυπώνονται οι περιοχές όπου αναμένεται μέσος κίνδυνος πυρκαγιάς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η Αττική, τμήματα της Βοιωτίας, της Εύβοιας, της Κορινθίας, της Αργολίδας, καθώς και περιοχές της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα ο κίνδυνος παραμένει χαμηλός (κατηγορία 1).
⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Τετάρτη 10/06— Civil Protection GR (@CivPro_GR) June 9, 2026
ℹ️ Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές
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