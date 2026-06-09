Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Οι μικρές tech προσθήκες που αλλάζουν το σπίτι
Οι μικρές tech προσθήκες που αλλάζουν το σπίτι
Αν ακούς συνέχεια για smart home και αναρωτιέσαι αν πρέπει να σε απασχολεί, η απάντηση είναι ναι! Με μερικές tech προσθήκες μπορείς να αλλάξεις την καθημερινότητα σου!
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Η συζήτηση για το έξυπνο σπίτι και τις έξυπνες συσκευές έχει γιγαντωθεί. Όταν μιλάμε για smart home δεν αναφερόμαστε απλά σε μια smart TV, παρόλο που αυτή μπορεί πλέον να είναι κεντρικό σημείο διαχείρισης! Όταν μιλάμε για έξυπνες συσκευές για το σπίτι αναφερόμαστε σε κάθε συσκευή η οποία μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο και να είναι προσβάσιμη μέσω κάποιας εφαρμογής. Μια άλλη ορολογία που μπορεί να συναντήσεις είναι το IoT, Internet of Things, που περιγράφει ακριβώς αυτή την συνδεσιμότητα των συσκευών. Έξυπνες συσκευές κυκλοφορούν σταδιακά εδώ και χρόνια, από λάμπες και εκτυπωτές πλέον μπορείς να βρεις σχεδόν κάθε οικιακή συσκευή σε smart έκδοση. Εμείς σου έχουμε μερικές προτάσεις για κάποια έξυπνα αξεσουάρ που θα κάνουν την ζωή σου πιο εύκολη και χωρίς να κοστίζουν πολύ θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις την χρησιμότητα του IoT!
1. TP-Link Wifi Smart Plug Tapo P110M
Η πρώτη μας πρόταση είναι μια εξαιρετικά οικονομική χρήσιμη συσκευή, μια έξυπνη πρίζα που μετατρέπει πρακτικά κάθε συσκευή σε έξυπνη! Η Tapo P110M είναι κομψή και διευκολύνει την καθημερινότητα στα σπίτια, τα οποία δεν ακολουθούν ακόμα την τάση του Smart Home. Πληροί τα απαραίτητα πρότυπα ασφαλείας και κατασκευάζεται με υλικά υψηλής ποιότητας (UL94-V0), ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους εγκαυμάτων. Εγκαθίσταται πάρα πολύ εύκολα και σου επιτρέπει να ελέγχεις και να διαχειρίζεσαι εύκολα τις ηλεκτρικές συσκευές, που είναι συνδεδεμένες σ’ αυτή μέσω της οθόνης του smartphone σου. Υποστηρίζει προγραμματισμό για αυτοματοποίηση λειτουργιών.
Σημαντική λεπτομέρεια, ακολουθεί το πρότυπο Matter, το πρότυπο συνδεσιμότητας που ενοποιεί τη βιομηχανία. Έτσι θα έχεις απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ συσκευών IoT σε πλατφόρμες έξυπνων σπιτιών. Υιοθετώντας αποδεδειγμένους αλγόριθμους κρυπτογράφησης, οι εν λόγω συσκευές επικοινωνούν με άλλες πιστοποιημένες συσκευές στο τοπικό δίκτυο (LAN), οδηγώντας σε χαμηλότερο λανθάνοντα χρόνο και αυξημένη ασφάλεια. Το Mini Smart Wi-Fi Plug Tapo P110M προσφέρει ολοκληρωμένες πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας των οικιακών συσκευών με πιο εύχρηστες και απλές απεικονίσεις δεδομένων.
Χρησιμοποίησε τα Tapo Smart Plugs για να ενεργοποιήσεις αυτόματα τις ενεργοβόρες συσκευές σε περιόδους χαμηλής κατανάλωσης, μειώνοντας τους λογαριασμούς σου. Και απενεργοποίησε τις συσκευές σου όταν η τροφοδοσία υπερβεί το καθορισμένο όριο, προστατεύοντας την ασφάλεια του νοικοκυριού σου. Συνοψίζοντας, αν συχνά το έχεις το άγχος αν ξέχασες κάποια συσκευή ανοιχτή με μια Tapo θα μπορείς να την τσεκάρεις και να αν ξεχαστεί να την κλείνεις!
2. TP-Link Smart LED Ταινία Tapo L930-5
Οι ταινίες LED είναι μια εξαιρετική ιδέα για να αναβαθμίσεις την γενική ατμόσφαιρα ενός χώρου. Μπορεί να λειτουργεί σαν κρυφός φωτισμός και να φωτίζει χώρους ή να λειτουργεί ενισχυτικά στη διακόσμηση σου. Το Smart Wi-Fi Light Strip της TP-Link, Tapo L930-5, είναι εξαιρετικό προϊόν. Η εγκατάσταση του είναι ιδιαίτερα απλή. Μπορείς να το κόψεις σε όποιο μήκος θέλεις να το κολλήσεις σε οποιαδήποτε επιφάνεια επιθυμείς καθώς η πίσω πλευρά του είναι αυτοκόλλητη 3M.
Στη συνέχεια, αρκεί να συνδεθείς στο ασφαλές οικιακό δίκτυο Wi-Fi σου, καθώς δεν απαιτείται απαραίτητα κάποιο hub ή πρόσθετος εξοπλισμός. Μετά την εγκατάσταση μπορείς να ελέγχεις τον φωτισμό, ένταση και χρώμα, και μπορείς ρυθμίσεις έως και πενήντα ζώνες φωτισμού μέσω του κινητού σου -με απευθείας σύνδεση στην εφαρμογή Tapo, η μέσω ενός έξυπνου ψηφιακού βοηθού σου χρησιμοποιώντας απλές φωνητικές εντολές. Τα πρόσθετα λευκά φωτάκια LED που εκτείνονται πάνω από τη λωρίδα φωτισμού εκπέμπουν λευκό φωτισμό υψηλής φωτεινότητας. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό καθιστά την λωρίδα φωτισμού Tapo L930-5 μία ολοκληρωμένη λύση που μπορεί να εξυπηρετήσει ποικίλες απαιτήσεις φωτισμού.
3. Govee TV Backlight 3 Lite 55-65 inches
Ένα αξεσουάρ για τους λάτρεις του κινηματογράφου και των games. Μια αναβάθμιση της εμπειρίας θέασης στο σαλόνι σου! Με τον οπίσθιο φωτισμό τηλεόρασης Govee TV Backlight 3 Lite, ο κόσμος των παιχνιδιών και οι βραδιές ταινιών δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιες. Το Govee TV Backlight 3 Lite αξιοποιεί μία βελτιωμένη ταινία LED με δυναμικό φωτισμό RGBICW με 30 μονάδες LED ανά μέτρο, που τοποθετείται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και μία κάμερα Govee Envisual Technology που είναι αναβαθμισμένη για ακριβέστερη αντιστοίχιση χρωμάτων σε πραγματικό χρόνο.
Η εξωτερική μονάδα ελέγχου ενσωματώνει ένα μικρόφωνο για τον συγχρονισμό του φωτισμού με την αγαπημένη σου ταινία ή μουσική που θα κάνουν την παρακολούθηση περιεχομένου ρεαλιστικότερη και τα πάρτι σου ακόμα πιο διασκεδαστικά. Η ενισχυμένη κάμερα τεχνολογίας Govee Envisual αναγνωρίζει με έξυπνο τρόπο και καταγράφει τα χρώματα που απεικονίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης και τα εφαρμόζει αυτόματα στο σύστημα οπίσθιου φωτισμού με εξαιρετική ακρίβεια και κάλυψη.
Χάρη στην αναβαθμισμένη fish-eye correction κάμερα, η ακρίβεια στην αντιστοίχιση χρωμάτων είναι πολύ μεγαλύτερη, ειδικά στις γωνίες. Έτσι το σύμπαν του αγαπημένου σου παιχνιδιού απλώνεται πέρα από τις τέσσερις πλευρές και γωνίες της τηλεόρασης σου. Δοκίμασε τις λειτουργίες Home Theater, Gaming και Bedroom και θα «βυθιστείς» σε έναν άλλον κόσμο.
4. Xiaomi Σκούπα ρομπότ S40
Η επόμενη μας πρόταση είναι μια έξυπνη οικιακή συσκευή που αναβαθμίζει την καθημερινότητα σου. Η σκούπα robot S40 ρουφάει τη σκόνη και περνάει κι ένα σφουγγάρισμα, ώστε να απαλλαγείς από την αγγαρεία της φασίνας! Ο έλεγχος της είναι ιδιαίτερα εύκολος, καθώς μπορείς να τη συνδέσεις στην εφαρμογή Xiaomi Home και να ρυθμίζεις τη λειτουργία της από το κινητό σου, ενώ μπορεί να ξεκινήσει το καθάρισμα όταν λάβει την αντίστοιχη φωνητική εντολή ή βάσει προγράμματος.
Διαθέτει σύστημα πλοήγησης με λέιζερ LDS, με την τεχνολογία αυτή, σαρώνει καθολικά ολόκληρο το εσωτερικό περιβάλλον και χαρτογραφεί γρήγορα κάθε δωμάτιο. Ταυτόχρονα, σχεδιάζει με ακρίβεια τη βέλτιστη διαδρομή. Έχει καλή μνήμη, έτσι σε περίπτωση που σταματήσει, συνεχίζει από το σημείο που ήταν. Λειτουργεί έως και 180 λεπτά χωρίς διακοπή, ενώ συλλέγει μεγάλες ποσότητες σκόνης και σκουπιδιών για να μην χρειάζεται συχνά αλλαγή του δοχείου σκόνης και της σακούλας.
Τέλος χάρη στην κατασκευή που μοιάζει με χτένα, σε συνδυασμό με μια βασική βούρτσα σε σχήμα V, η πλευρική και η κύρια βούρτσα λειτουργούν αρμονικά για να αποτρέπουν αποτελεσματικά το μπέρδεμα τριχών. Είτε πρόκειται για μακριά/κοντά μαλλιά ή τρίχες κατοικίδιων ζώων, όλα απορροφώνται άψογα στο δοχείο σκόνης.
5. Click & Grow Smart Garden 3
Τελευταία μας πρόταση ένα κάπως ξεχωριστό gadget. Αν σου αρέσουν τα φυτά αλλά δεν έχεις γνώσεις ή χρόνο, αν θες να έχεις φρέσκα βότανα για την μαγειρική σου σου έχουμε την λύση! Ο Smart Garden 3 είναι ο τέλειος εσωτερικός κήπος που σου επιτρέπει να καλλιεργείς βότανα και λουλούδια όλο το χρόνο. Με αυτοματοποιημένο πότισμα, φως και θρεπτικά στοιχεία, προσφέρει μια εύκολη και βιολογική λύση για φρέσκα τρόφιμα.
Απλά τοποθέτησε τους βιοδιασπώμενους φυτικούς κάδους του και απόλαυσε την εμπειρία της καλλιέργειας χωρίς κόπο. Με τρεις θέσεις για κάψουλες, μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε μια ποικιλία από βότανα όπως βασιλικό, μέντα και θυμάρι. Απόλαυσε τη γεύση των δικών σου φρέσκων βοτάνων, πάντα διαθέσιμα για τις συνταγές σου.
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