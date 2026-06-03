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Επέστρεψαν οι μέδουσες στον Ευβοϊκό, σε ποιες παραλίες εντοπίστηκαν – Δείτε live χάρτη
Επέστρεψαν οι μέδουσες στον Ευβοϊκό, σε ποιες παραλίες εντοπίστηκαν – Δείτε live χάρτη
Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί αυξημένοι πληθυσμοί σε τμήματα της Εύβοιας - Δείτε βίντεο
Οι μέδουσες κάνουν και φέτος την εμφάνισή τους στον Ευβοϊκό Κόλπο, προκαλώντας ανησυχία σε λουόμενους και κατοίκους των παραθαλάσσιων περιοχών. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί αυξημένοι πληθυσμοί σε τμήματα της Εύβοιας, με εικόνες από τις ακτές να δείχνουν συγκεντρώσεις τους κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας.
Την τελευταία εβδομάδα, μωβ και καφέ μέδουσες έχουν εμφανιστεί στο λιμάνι της Αρκίτσας, στον Άγιο Νικόλαου Αιδηψού, στα Κανατάδικα Ιστιαίας, στην παραλία Πευκί, σε ακτή της Χαλκίδας, σύμφωνα με το evima.gr.
Μέσα στο επόμενο διάστημα, σύμφωνα με το evima.gr, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας αναμένεται να ξεκινήσει η τοποθέτηση ειδικών διχτυών προστασίας από τις μέδουσες σε παραλίες.
Βίντεο με εμφανίσεις μεδουσών στην Εύβοια:
Όπως φαίνεται και στον χάρτη που ακολουθεί, οι περισσότερες παρατηρήσεις μεδουσών αλλά και τσουχτρών έχουν γίνει στον Ευβοϊκό καθώς επίσης και στον Παγασητικό.
Την τελευταία εβδομάδα, μωβ και καφέ μέδουσες έχουν εμφανιστεί στο λιμάνι της Αρκίτσας, στον Άγιο Νικόλαου Αιδηψού, στα Κανατάδικα Ιστιαίας, στην παραλία Πευκί, σε ακτή της Χαλκίδας, σύμφωνα με το evima.gr.
Μέσα στο επόμενο διάστημα, σύμφωνα με το evima.gr, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας αναμένεται να ξεκινήσει η τοποθέτηση ειδικών διχτυών προστασίας από τις μέδουσες σε παραλίες.
Βίντεο με εμφανίσεις μεδουσών στην Εύβοια:
@dimitris_pafras Γιατί γέμισε ο Ευβοϊκός μωβ μέδουσες; #fyp #news #jellfish ♬ Happy Funny Animals Dog Cat Pies Kot I - KOKSU Mk
Υπενθυμίζεται πως στις αρχές Μαρτίου ξεβράστηκαν εκατοντάδες μέδουσες στην παραλία Λιμενάρι Πολιτικών της Εύβοιας, όπως αποτυπώθηκε σε φωτογραφία που δημοσίευσε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός.
@protothema.gr 🪼 Επέστρεψαν στις ελληνικές θάλασσες οι μέδουσες. Βίντεο το οποίο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και το οποίο καταγράφει εκατοντάδες μέδουσες να έχουν κατακλύσει τη θαλάσσια περιοχή της Ευβοίας, προκαλεί ανησυχία στους λουόμενους. 🎥 Facebook: Vasilis Vasilaropoulos #protothema #greektiktok #tiktokgreece #news ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Όπως φαίνεται και στον χάρτη που ακολουθεί, οι περισσότερες παρατηρήσεις μεδουσών αλλά και τσουχτρών έχουν γίνει στον Ευβοϊκό καθώς επίσης και στον Παγασητικό.
Δείτε τον live χάρτη με τις αναφορές για μωβ ή άλλες μέδουσες και τσούχτρες ΕΔΩ.
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