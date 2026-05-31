Συνελήφθη στην Κάτω Αχαΐα γιατί είχε βάλει μουσική στη διαπασών στο αυτοκίνητό του, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Κάτω Αχαΐα Σύλληψη Αυτοκίνητο Μουσική

Συνελήφθη στην Κάτω Αχαΐα γιατί είχε βάλει μουσική στη διαπασών στο αυτοκίνητό του, δείτε φωτογραφίες

Ο συλληφθείς για διατάραξη κοινής ησυχίας θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι αστυνομικοί κατέσχεσαν το αυτοκίνητο του

Συνελήφθη στην Κάτω Αχαΐα γιατί είχε βάλει μουσική στη διαπασών στο αυτοκίνητό του, δείτε φωτογραφίες
13 ΣΧΟΛΙΑ
Συνελήφθη στην Κάτω Αχαΐα για διατάραξη κοινής ησυχίας ένας άνδρας που είχε βάλει στο αυτοκίνητό του ηχεία που αναπαρήγαγαν μουσική σε μεγάλη ένταση.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Δυτικής Αχαΐας αφού είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχείο, το οποίο είχε τοποθετήσει σταθερά στο χώρο αποσκευών αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του και αναπαρήγαγε μουσική στη διαπασών, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι αστυνομικοί κατέσχεσαν το αυτοκίνητο του, έναν ενισχυτή ήχου και ένα ηχείο ως μέσα διατάραξης της κοινής ησυχίας.

Δείτε φωτογραφίες:

Συνελήφθη στην Κάτω Αχαΐα γιατί είχε βάλει μουσική στη διαπασών στο αυτοκίνητό του, δείτε φωτογραφίες
Συνελήφθη στην Κάτω Αχαΐα γιατί είχε βάλει μουσική στη διαπασών στο αυτοκίνητό του, δείτε φωτογραφίες
Συνελήφθη στην Κάτω Αχαΐα γιατί είχε βάλει μουσική στη διαπασών στο αυτοκίνητό του, δείτε φωτογραφίες
13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης