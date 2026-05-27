Οι κατηγορούμενοι ζητούν να εξαιρεθεί το Δημόσιο από τη δίκη για τα Τέμπη, επικαλούνται τις ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας
Απειρία και διαχρονική απουσία συστημάτων ασφαλείας επικαλέστηκε ο συνήγορος του σταθμάρχη για την απόρριψη της παράστασης του δημοσίου
Με τις ενστάσεις των κατηγορουμένων κατά της παράστασης του Ελληνικού Δημοσίου συνεχίστηκε η διαδικασία για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τους συνηγόρους υπεράσπισης να στρέφουν τα πυρά τους στις διαχρονικές ελλείψεις ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου και να ζητούν την εξαίρεση του Δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας.
Ειδικότερα, ο σταθμάρχης της βραδινής βάρδιας της 28ης Φεβρουαρίου 2023, μέσω του συνηγόρου του, επικαλέστηκε την ανεπάρκεια των συστημάτων ασφαλείας αλλά και την περιορισμένη εμπειρία του, προκειμένου να αντικρούσει την παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου σε βάρος του.
Η παράσταση του Δημοσίου αφορά τους τρεις σταθμάρχες της απογευματινής και βραδινής βάρδιας, σύμφωνα με το larissanet.gr, καθώς και τον τότε προϊστάμενο του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος του ΟΣΕ.
Σύμφωνα με όσα υποστήριξαν οι συνήγοροι των τεσσάρων κατηγορουμένων, το ίδιο το Δημόσιο φέρει ευθύνη για τη μη λειτουργία κρίσιμων συστημάτων ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο, παράγοντα που –όπως τόνισαν– συνέβαλε καθοριστικά στην πρόκληση του πολύνεκρου δυστυχήματος.
Οι τέσσερις συνήγοροι εξέφρασαν ενστάσεις και αντιρρήσεις για την παρουσία του Ελληνικού Δημοσίου ως υποστηρικτή της κατηγορίας και ζήτησαν να μην γίνει δεκτή η συμμετοχή του στη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι η πλευρά του Δημοσίου δεν μπορεί να εμφανίζεται ως κατήγορος όταν τίθενται ζητήματα που αφορούν τις υποδομές και τα μέτρα ασφαλείας του σιδηροδρομικού δικτύου.
Πριν από την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, συνήγορος υπεράσπισης πρώην προέδρου του ΟΣΕ ανακοίνωσε ότι ανακαλεί την ένστασή του σχετικά με τη συμμετοχή στη διαδικασία των συγγενών των θυμάτων και των τραυματιών.
Στο δικαστήριο παρέστησαν σήμερα έξι κατηγορούμενοι, ενώ η παρουσία της αστυνομίας ήταν διακριτική. Παράλληλα, συνήγοροι από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα το τελευταίο διάστημα, ενόψει της συνέχισης μιας από τις σημαντικότερες δικαστικές διαδικασίες των τελευταίων ετών.
Συνεχίζονται οι ενστάσεις των κατηγορουμένωνΗ δίκη συνεχίζεται με την εξέταση των ενστάσεων και των αιτημάτων που έχουν καταθέσει και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Οι περισσότερες από αυτές αφορούν την παράσταση των Δικηγορικών Συλλόγων, καθώς και του Σωματείου Ελλήνων Μηχανοδηγών «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης».
