Συνελήφθη 60χρονη στην Ρόδο για εμπορία ανθρώπων, εξωθούσε ανήλικα σε επαιτεία
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Εμπορία ανθρώπων Ανήλικα

Συνελήφθη 60χρονη στην Ρόδο για εμπορία ανθρώπων, εξωθούσε ανήλικα σε επαιτεία

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές

Συνελήφθη 60χρονη στην Ρόδο για εμπορία ανθρώπων, εξωθούσε ανήλικα σε επαιτεία
Στη σύλληψη μίας 60χρονης γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση περιστατικών εμπορίας ανθρώπων και εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η 60χρονη ημεδαπή συνελήφθη το πρωί της Κυριακής 25 Μαΐου από αστυνομικούς. Από την έρευνα προέκυψε ότι η γυναίκα φέρεται να εξωθούσε ανήλικα παιδιά σε επαιτεία, αφήνοντάς τα χωρίς την απαραίτητη γονική επίβλεψη και εκθέτοντάς τα σε κίνδυνο, με σκοπό την είσπραξη και διατήρηση των χρημάτων που συγκέντρωναν.

Οι αρχές εξετάζουν το εύρος της υπόθεσης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δρούσε η συλληφθείσα, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις που σχετίζονται με εμπορία ανθρώπων και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες της Ρόδου.

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης