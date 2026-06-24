Η κλήση για ενδοοικογενειακή βία στη Νέα Ερυθραία έφερε στο φως μίνι οπλοστάσιο, ναρκωτικά, νυστέρια και πολλές χιλιάδες ευρώ

Ο συλληφθέντας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα - Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο τόσο στο σπίτι όσο και στην επιχείρησή του