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Η κλήση για ενδοοικογενειακή βία στη Νέα Ερυθραία έφερε στο φως μίνι οπλοστάσιο, ναρκωτικά, νυστέρια και πολλές χιλιάδες ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Νέα Ερυθραία Ενδοοικογενειακή βία

Η κλήση για ενδοοικογενειακή βία στη Νέα Ερυθραία έφερε στο φως μίνι οπλοστάσιο, ναρκωτικά, νυστέρια και πολλές χιλιάδες ευρώ

Ο συλληφθέντας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα - Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο τόσο στο σπίτι όσο και στην επιχείρησή του

Η κλήση για ενδοοικογενειακή βία στη Νέα Ερυθραία έφερε στο φως μίνι οπλοστάσιο, ναρκωτικά, νυστέρια και πολλές χιλιάδες ευρώ
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Ένα μίνι οπλοστάσιο, σχεδόν 100.000 ευρώ αλλά και χειρουργικά εργαλεία έφερε στο φως η έρευνα των αστυνομικών αρχών στη Νέα Ερυθραία, με αφορμή ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο τόσο στην οικία όσο και στην επιχείρηση ενός 44χρονου ημεδαπού, φέρνοντας στο φως διαφόρων ειδών όπλα, πολλές χιλιάδες ευρώ, μετρητά και ναρκωτικά.

Ο 44χρονος βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρχών αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από αστυνομικούς περιπολικού της Άμεσης Δράσης συνελήφθη πρωινές ώρες της 20-6-2026 στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας, 44χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, όπλων, εξαρτησιογόνων ουσιών και βεγγαλικών.

Η κλήση για ενδοοικογενειακή βία στη Νέα Ερυθραία έφερε στο φως μίνι οπλοστάσιο, ναρκωτικά, νυστέρια και πολλές χιλιάδες ευρώ


Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας και κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας, πρωινές ώρες της 20-6-2026 έλαβαν χώρα έρευνες από αστυνομικούς του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Περιστερίου, τόσο στην οικία, όσο και στην επιχείρηση του κατηγορουμένου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-μαχαίρια,
Κλείσιμο
-στιλέτα,
-σουγιάδες,
-μαχαίρι τύπου «KARAMBIT»,
-2- στιλέτα γροθιάς,
-σούρικεν,
-πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος,
-αυτοσχέδιο όπλο τύπου «μπρελόκ»,
-32- φυσίγγια,
-πιστόλι κρότου με γεμιστήρα,
-3- κροτίδες,
-ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
-4- χειρουργικά νυστέρια,
-μικροποσότητα κάνναβης και
το χρηματικό ποσό των -96.305- ευρώ.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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