Νεκρός στο σπίτι του στην Ιεράπετρα βρέθηκε μαραθωνοδρόμος
ΕΛΛΑΔΑ
Κώστας Μπαρμπουνάκης Κρήτη

Νεκρός στο σπίτι του στην Ιεράπετρα βρέθηκε μαραθωνοδρόμος

Οι γείτονες ανησύχησαν και ειδοποίησαν τις αρχές

Νεκρός στο σπίτι του στην Ιεράπετρα βρέθηκε μαραθωνοδρόμος
1 ΣΧΟΛΙΟ
Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης 26 Μαΐου στο σπίτι του στην Ιεράπετρα της Κρήτης ο 60χρονος γεωλόγος και αθλητής μεγάλων αποστάσεων Κώστας Μπαρμπουνάκης, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Ο 60χρονος έμενε μόνος του στο πατρικό του σπίτι, λίγα μέτρα πριν από το Νοσοκομείο Ιεράπετρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες είχε νοσηλευτεί σε νοσοκομείο του Ηρακλείου και είχε λάβει εξιτήριο, επιστρέφοντας στο σπίτι του.

Σύμφωνα με το neakriti.gr οι γείτονές του, που τον έβλεπαν καθημερινά να ανοίγει τα παράθυρα και να κινείται στο σπίτι κάνοντας τις καθημερινές του δουλειές, ανησύχησαν όταν σήμερα το πρωί δεν εμφανίστηκε. Φοβούμενοι ότι κάτι κακό είχε συμβεί, ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Οι αρχές μπήκαν στο σπίτι και τον εντόπισαν νεκρό πάνω στο κρεβάτι του.

Η σορός του μεταφέρεται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να γίνει νεκροψία - νεκροτομή και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Η πρώτη ανεπίσημη εκτίμηση κάνει λόγο για ανακοπή.

Ο Κώστας Μπαρμπουνάκης εργαζόταν ως γεωλόγος στην Ιεράπετρα και ήταν ιδιαίτερα γνωστός για την αγάπη του στον αθλητισμό. Συμμετείχε σε μεγάλες διοργανώσεις δρόμων αποστάσεων και ορεινών αγώνων, έχοντας ενεργή παρουσία ως μαραθωνοδρόμος.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης