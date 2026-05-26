Γιατί η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το employer branding
Η επένδυση στον σύγχρονο χώρο εργασίας ξεκινά με μια απόφαση: να αντιμετωπιστεί το εργασιακό περιβάλλον ως αυτό που πραγματικά είναι, ένα κρίσιμο κομμάτι της στρατηγικής της επιχείρησης. Η ΔΡΟΜΕΑΣ προσφέρει ακριβώς αυτό.
Sponsored Content
Ο τρόπος που δουλεύουμε έχει αλλάξει. Οπότε γιατί να μην αλλάξει και ο χώρος εργασίας μας; Γι’ αυτό η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον είναι στρατηγική απόφαση. Ιδιαίτερα σήμερα όπου η προσέλκυση και η διατήρηση ταλέντου αποτελεί από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για κάθε οργανισμό, ο χώρος εργασίας μιλά πριν ακόμα μιλήσει ο HR manager. Ένα γραφείο με παρωχημένο εξοπλισμό, ακατάλληλο φωτισμό και μηδενική αίσθηση ταυτότητας στέλνει μήνυμα, αλλά όχι αυτό που θέλει να στείλει η εταιρεία.
Το γραφείο ως στρατηγική επιλογή
Ένας καλά δομημένος χώρος εργασίας, συνοδεύεται από μετρήσιμα αποτελέσματα παραγωγικότητας. Σύμφωνα με έρευνα του Journal of Occupational and Environmental Medicine, οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν εργονομικά σχεδιασμένους σταθμούς εργασίας παρουσιάζουν παραγωγικότητα αυξημένη κατά 17,7% σε σχέση με όσους εργάζονται σε τυπικές ρυθμίσεις, ενώ το International Journal of Workplace Health Management τεκμηρίωσε άμεση συσχέτιση μεταξύ μη εργονομικού εξοπλισμού και αυξημένων απουσιών λόγω μυοσκελετικών διαταραχών.
Οι επιχειρήσεις που επενδύουν στον σύγχρονο χώρο εργασίας απολαμβάνουν συγκεκριμένα, μετρήσιμα οφέλη όπως:
• Μειωμένες απουσίες λόγω μυοσκελετικών προβλημάτων
• Ισχυρότερο employer branding καθώς ο χώρος εργασίας εκφράζει εταιρικές αξίες πριν καν τον πρώτο διάλογο
• Αυξημένη δημιουργικότητα σε χώρους που ευνοούν τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών
• Μεγαλύτερο retention εργαζομένων σε οργανισμούς που επενδύουν στην ευεξία του προσωπικού τους
Ο σύγχρονος χώρος εργασίας δεν είναι open-plan γραφεία με ping-pong τραπέζια. Είναι ένα σύστημα που εξισορροπεί τη συγκέντρωση με τη συνεργασία,και την εταιρική ταυτότητα με την ανθρώπινη εμπειρία.
Από την ανάγκη στη λύση: Τι χρειάζεται μια επιχείρηση σήμερα
Κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικές ανάγκες. Ένα νομικό γραφείο δεν σχεδιάζεται με τον ίδιο τρόπο που σχεδιάζεται ένα creative agency ή ένα call center. Ωστόσο, υπάρχουν κοινοί άξονες που διέπουν κάθε επιτυχημένη εργασιακή διαρρύθμιση.
Εργονομία πρώτα: Ο εργαζόμενος που κάθεται 6-8 ώρες μπροστά σε οθόνη, χρειάζεται καρέκλα που υποστηρίζει, γραφείο στο σωστό ύψος, και ρυθμίσεις που αλλάζουν μαζί του κατά τη διάρκεια της μέρας. Τα εργονομικά καθίσματα και τα ρυθμιζόμενα γραφεία δεν είναι πολυτέλεια αλλά υποδομή.
Χώροι για κάθε ανάγκη: Η σύγχρονη εργασία απαιτεί ομαδικές συναντήσεις, ανεπίσημες συνομιλίες και ατομική συγκέντρωση.
Ιδιαίτερη θέση σε αυτό το οικοσύστημα κατέχουν τα phone booths, ηχομονωμένες, αυτόνομες καμπίνες εργασίας που επιτρέπουν κλήσεις και τηλεδιασκέψεις χωρίς να διαταράσσονται από τον υπόλοιπο χώρο. Σε ανοιχτά γραφεία όπου ο θόρυβος είναι ο νούμερο ένα «εχθρός» της παραγωγικότητας, τα phone booths αποτελούν λειτουργική αναγκαιότητα.
Στο ίδιο πνεύμα κινούνται και τα ηχοαπορροφητικά πάνελ και διαχωριστικά, στοιχεία που πλέον δεν «κρύβονται» στο χώρο αλλά αποτελούν μέρος της αισθητικής του. Σύγχρονα ηχοαπορροφητικά συστήματα έρχονται σε ποικιλία υλικών, χρωμάτων και μορφών που εναρμονίζονται πλήρως με το design language κάθε γραφείου.
Ταυτότητα που φαίνεται: Τα έπιπλα, τα υλικά, τα χρώματα και η συνολική αισθητική ενός γραφείου εκφράζουν αξίες σε έναν κόσμο όπου το employer branding είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Σαράντα χρόνια εμπειρίας σε κάθε τετραγωνικό μέτρο
Με περισσότερα από 40 χρόνια παρουσίας στον χώρο των επαγγελματικών επίπλων, η ΔΡΟΜΕΑΣ έχει αναλάβει κάποια από τα πιο απαιτητικά projects σε Ελλάδα και Ευρώπη, από εταιρικά γραφεία και τραπεζικά κτίρια έως εκπαιδευτικά ιδρύματα και αμφιθέατρα διεθνών οργανισμών.
Αυτό που διακρίνει την ΔΡΟΜΕΑΣ δεν είναι μόνο η ποιότητα κατασκευής αλλά η κατανόηση ότι κάθε χώρος έχει τη δική του λογική. Ακόμη, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χώρου εργασίας: από τον αρχικό, custom και μη, σχεδιασμό και το consulting έως την εγκατάσταση και την υποστήριξη μετά την παράδοση του έργου.
Στην πράξη, αυτό σημαίνει:
• Επαγγελματικά γραφεία και σταθμοί εργασίας που συνδυάζουν λειτουργικότητα με αισθητική, σχεδιασμένα για έντονη χρήση
• Εργονομικά καθίσματα πιστοποιημένα για μακρόχρονη καθιστή εργασία, με δυνατότητες πλήρους προσαρμογής
• Phone booths που ταιριάζουν σε κάθε open plan layout
• Ηχοαπορροφητικά συστήματα υψηλής απόδοσης που εντάσσονται αρμονικά στο αισθητικό σύνολο του χώρου
• Λύσεις για χώρους meeting και συνεδριάσεων: τραπέζια διαπραγματεύσεων, καρέκλες αίθουσας, συστήματα παρουσίασης
• Ειδικές κατασκευές και εξατομικευμένος σχεδιασμός για χώρους με μοναδικές αρχιτεκτονικές ή λειτουργικές απαιτήσεις
Κάθε λύση συνοδεύεται από Εγγύηση Ποιότητας ΔΡΟΜΕΑΣ και δίκτυο υποστήριξης που παραμένει παρόν μετά την παράδοση του έργου.
Η επένδυση στον σύγχρονο χώρο εργασίας ξεκινά με μια απόφαση: να αντιμετωπιστεί το εργασιακό περιβάλλον ως αυτό που πραγματικά είναι, ένα κρίσιμο κομμάτι της στρατηγικής της επιχείρησης.
Και αυτή η απόφαση ξεκινά με ΔΡΟΜΕΑΣ.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.dromeas.gr.
