Σύλληψη παππού, πατριού και ιδιοκτήτριας καταστήματος στην Ρόδο επειδή επέτρεψαν την κατανάλωση αλκοόλ σε 14χρονο
Πρόκειται για οικογένεια Βρετανών, που είχαν έρθει για διακοπές

Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου οι αστυνομικές αρχές στο νησί της Ρόδου, έπειτα από τη μεταφορά 14χρονου στο νοσοκομείο του νησιού, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.

Πρόκειται για οικογένεια Βρετανών, που είχαν έρθει για διακοπές και οι οποίοι μετέβησαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου εκεί σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία, επέτρεψαν στον 14χρονο συγγενή τους, να καταναλώσει αλκοόλ.

Μαζί τους συνελήφθη επίσης και η 52χρονη ιδιοκτήτρια του καταστήματος, εντός του οποίου επετράπη η διάθεση - κατανάλωση αλκοολούχου ποτού στον ανήλικο, με αποτέλεσμα την διακομιδή του στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σε βάρος των δύο συνοδών του ανήλικου, ηλικίας 34 και 59 ετών, ακολουθήθηκε επίσης η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία και παραπέμπονται στη δικαιοσύνη.
