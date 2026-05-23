Η ασφάλεια σπιτιού Home On της Generali σου δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσεις καλύψεις, να έχεις άμεση βοήθεια και σιγουριά στην καθημερινότητά σου
Τραγωδία στον Πύργο: Νεκρός 55χρονος ποδηλάτης που παρασύρθηκε από φορτηγό
Τραγωδία στον Πύργο: Νεκρός 55χρονος ποδηλάτης που παρασύρθηκε από φορτηγό
Το περιστατικό σημειώθηκε στον κόμβο της Αγίου Γεωργίου
Τροχαίο με έναν νεκρό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (23/5) στον κόμβο της Αγίου Γεωργίου στον Πύργο, όταν φορτηγό παρέσυρε 55χρονο ποδηλάτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, ο άτυχος άνδρας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.
Ο 55χρονος ήταν εργάτης γης, που εκείνη τη στιγμή πήγαινε για δουλειά. Το φορτηγό, επιχείρησε να στρίψει δεξιά και να βγει στην εθνική οδό με αποτέλεσμα να παρασύρει τον ποδηλάτη.
Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, ο άτυχος άνδρας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.
Ο 55χρονος ήταν εργάτης γης, που εκείνη τη στιγμή πήγαινε για δουλειά. Το φορτηγό, επιχείρησε να στρίψει δεξιά και να βγει στην εθνική οδό με αποτέλεσμα να παρασύρει τον ποδηλάτη.
Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα