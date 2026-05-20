Αναβαθμίζονται οι συγκοινωνίες στην Αθήνα: Νέοι συρμοί, «έξυπνο» δίκτυο και πυκνότητα των δρομολογίων σε μετρό και λεωφορεία
Το είπαμε, το κάναμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του υπουργείου Μεταφορών - «Υλοποιείται η μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών» ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης
Τη μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών ανακοίνωσε την Τετάρτη το απόγευμα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, παρουσιάζοντας ένα ευρύ σχέδιο παρεμβάσεων που αφορά λεωφορεία, Μετρό, Ηλεκτρικό αλλά και ψηφιακές υπηρεσίες, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των επιβατών στην Αθήνα.
Οι ανακοινώσεις έγιναν από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με θέμα «Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα», που πραγματοποιήθηκε στο αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ στα Σεπόλια, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Στο επίκεντρο του σχεδιασμού που παρουσιάστηκε βρίσκεται η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, με περισσότερα από 1.076 νέα οχήματα να έχουν ήδη ενταχθεί στην κυκλοφορία, ενώ ο συνολικός στόχος αναμένεται να φτάσει τα 1.700 νέα λεωφορεία μέσα στην επόμενη διετία. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν τα νέα οχήματα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και ένα μέρος τους είναι ηλεκτρικά, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την «πράσινη» αστική κινητικότητα.
Την ίδια ώρα, προχωρούν αλλαγές και στις λεγόμενες «πρότυπες γραμμές» υψηλής επιβατικής κίνησης, με στόχο να υπάρχουν πυκνότερα και πιο αξιόπιστα δρομολόγια. Οι παρεμβάσεις αφορούν 15 βασικές γραμμές λεωφορείων, όπου αναμένεται να μειωθούν σημαντικά οι χρονοαποστάσεις.
Σημαντικές αλλαγές όμως δρομολογούνται και στα μέσα σταθερής τροχιάς όπως το Μετρό και ο ηλεκτρικός. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις προβλέπεται η προμήθεια 19 νέων συρμών νέας γενιάς για τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και η αναβάθμιση των σχετικών υποδομών. Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε εξέλιξη και πρόγραμμα πλήρους ανακατασκευής 14 συρμών της Γραμμής 1 του Ηλεκτρικού.
Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, οι παρεμβάσεις αυτές αναμένεται να οδηγήσουν σε αισθητή μείωση του χρόνου αναμονής στους σταθμούς. Ειδικότερα, στη Γραμμή 1 ( ΗΣΑΠ) οι χρονοαποστάσεις στις ώρες αιχμής εκτιμάται ότι θα περιοριστούν ακόμη και στα 5 λεπτά, ενώ στη Γραμμή 3 του Μετρό ο στόχος είναι τα δρομολόγια να πραγματοποιούνται ανά 3,5 λεπτά έως το 2027.
Ιδιαίτερη έμφαση όμως δίνεται και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των συγκοινωνιών, με αξιοποίηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση και διαχείριση του δικτύου ενώ στόχος είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση προβλημάτων και η βελτίωση της αξιοπιστίας των δρομολογίων.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν επίσης πέντε νέα ειδικά οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία, τα οποία εντάσσονται στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών με μειωμένη κινητικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τόσο το αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, όπου επιθεώρησε τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, όσο και το αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ στα Σεπόλια, όπου παρουσιάστηκε ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός της Γραμμής 1.
Η κυβέρνηση κάνει λόγο για μια συνολική επένδυση στις δημόσιες συγκοινωνίες της πρωτεύουσας, με βασικούς άξονες την ανανέωση του στόλου, την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της εμπειρίας μετακίνησης των πολιτών.
Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη στήριξη των εργαζομένων των μέσων μεταφοράς, ανακοινώνοντας την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, όπως συμφωνήθηκαν μεταξύ σωματείων και διοικήσεων. Όπως είπε, πρόκειται για «ένα έμπρακτο ευχαριστώ και αναγνώριση» προς τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, τονίζοντας ότι οι απολαβές τους πρέπει να αντανακλούν τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά.
«Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σας πούμε ένα ευχαριστώ στο μέτρο των δυνατοτήτων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση αναγνωρίζει τη συμβολή των εργαζομένων στη βελτίωση της εικόνας των αστικών συγκοινωνιών.
Μητσοτάκης: Αναβαθμίζουμε τις συγκοινωνίες με νέους συρμούς, νέα λεωφορεία και νέες προσλήψεις προσωπικούΟ Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι από το 2022 η κυβέρνηση κινείται με οδηγό το σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε», υποστηρίζοντας πως στις συγκοινωνίες της Αθήνας αυτό αποτυπώνεται πλέον με μετρήσιμα αποτελέσματα. «Με μεγάλη ικανοποίηση βλέπω τη βελτίωση στην αξιολόγηση των πολιτών για τα μέσα μεταφοράς του λεκανοπεδίου», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι υπάρχουν ακόμη πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν.
Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη στήριξη των εργαζομένων των μέσων μεταφοράς, ανακοινώνοντας την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, όπως συμφωνήθηκαν μεταξύ σωματείων και διοικήσεων. Όπως είπε, πρόκειται για «ένα έμπρακτο ευχαριστώ και αναγνώριση» προς τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, τονίζοντας ότι οι απολαβές τους πρέπει να αντανακλούν τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά.
«Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σας πούμε ένα ευχαριστώ στο μέτρο των δυνατοτήτων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση αναγνωρίζει τη συμβολή των εργαζομένων στη βελτίωση της εικόνας των αστικών συγκοινωνιών.
Κυρανάκης: Υλοποιείται η μεγαλύτερη αναμόρφωση των αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιώνΑπό το βήμα της εκδήλωσης, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Μεταφορών Στέλιο Σακαρέτσιο και τους διευθύνοντες συμβούλους των συγκοινωνιακών φορέων ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ, Αντώνη Κεραστάρη, Θανάση Κοτταρά και Στέφανο Αγιάσογλου, παρουσίασε τις βασικές τομές που υλοποιούνται στις αστικές συγκοινωνίες, με αιχμή την ανανέωση στόλου, τον εκσυγχρονισμό των μέσων σταθερής τροχιάς, την ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου με επιπλέον δρομολόγια και τη σημαντική βελτίωση των χρονοαποστάσεων.
