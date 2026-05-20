Ξεπέρασε το 90% των μαθητών στις Περιφερειακές Διευθύνσεις για τις εξετάσεις της Ελληνικής PISA

Φέτος συμμετείχαν περίπου 12.000 μαθητές από 600 σχολικές μονάδες της χώρας - Η συμμετοχή ήταν σχεδόν καθολική στις ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, αύριο αναμένονται τα συνολικά αποτελέσματα





Ολοκληρώθηκαν ομαλά σήμερα, Τετάρτη (20/5) οι εθνικές εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα που έχουν καθιερωθεί ως ελληνική PISA σε 600 σχολικές μονάδες της χώρας, παρά τις έντονες αντιδράσεις συνδικαλιστικών φορέων.Το protothema.gr αναδεικνύει αποκλειστικά τη συμμετοχή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) στις σημερινές εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα.Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές του υπουργείου Παιδείας, τα ποσοστά συμμετοχής έχουν ως ακολούθως:-ΠΔΕ Αττικής σχεδόν 93%-ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας μεταξύ 92-95%-ΠΔΕ Κρήτης κυμάνθηκε μεταξύ 90-95%-ΠΔΕ Νότιου Αιγαίου ξεπέρασε το 95%Αξίζει να σημειωθεί, ότι η συμμετοχή ήταν σχεδόν καθολική στις ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, αφού υπερέβη το όριο του 98%.Τα συνολικά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο, 21 Μαϊου 2026.Υπενθυμίζεται, ότι η απεργιακή κινητοποίηση, που είχαν εξαγγείλει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), με αφορμή τη διεξαγωγή των εξετάσεων, κρίθηκε παράνομη από το δικαστήριο, κατόπιν σχετικής προσφυγής του υπουργείου Παιδείας στη Δικαιοσύνη.Όπως προκύπτει, οι συγκεκριμένες εθνικές εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα έχουν πλέον εδραιωθεί, καθώς φέτος διεξήχθησαν για πέμπτη χρονιά ενώ στόχο έχουν να αποτυπωθεί το επίπεδο γνώσεων των μαθητών, έτσι ώστε στη συνέχεια, να αποτελέσουν ‘οδηγό’ για τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας προς όφελος της μαθητικής κοινότητας.Οι εθνικές εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα εφαρμόζονται δειγματοληπτικά στην ΣΤ’ τάξη 300 Δημοτικών και στην Γ’ τάξη 300 Γυμνασίων. Φέτος συμμετείχαν περίπου 12.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα.

Η διαδικασία διεξάγεται εντός σχολικού ωραρίου και περιλαμβάνει δύο τεστ διάρκειας 75 λεπτών, ένα στη Γλώσσα και ένα στα Μαθηματικά. Οι μαθητές απαντούν σε ερωτήσεις που δεν εξετάζουν απλή αποστήθιση γνώσεων, αλλά ικανότητες κατανόησης, κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων. Παράλληλα, συμπληρώνεται και σύντομο κοινωνικο-δημογραφικό ερωτηματολόγιο. Επισημαίνεται, ότι αντίστοιχες διαδικασίες εφαρμόζονται σε πολλές χώρες ως εργαλείο εκπαιδευτικού σχεδιασμού.



Ειδικότερα, απώτερος στόχος της συλλογής των δεδομένων από τη συγκεκριμένη δοκιμασία, είναι η αξιοποίησή τους όχι μόνο για τον εντοπισμό μαθησιακών κενών, αλλά και για την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και τη διαμόρφωση στοχευμένων επιμορφωτικών δράσεων.



Αν και στη διαδικασία οι μαθητές συμμετέχουν ανώνυμα και η επίδοσή τους δεν επηρεάζει τη βαθμολογία του σχολείου, οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα μπαίνουν κάθε χρόνο στο στόχαστρο εκπαιδευτικών ομοσπονδιών, οι οποίες υποστηρίζουν πως διευκολύνεται έτσι η κατηγοριοποίηση των σχολείων. Ωστόσο, όπως γίνεται σαφές από το υπουργείο Παιδείας, το να καθιερωθεί ένας ενιαίος εθνικός μηχανισμός εκπαιδευτικής αποτίμησης είναι κάτι αναγκαίο, ιδιαίτερα μετά τα χαμηλά αποτελέσματα της Ελλάδας στην OECD PISA 2022.