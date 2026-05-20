Επίσκεψη Γεωργιάδη στο «Γ. Γεννηματάς» στη Θεσσαλονίκη και στο Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ
Ο υπουργός Υγείας αναγνώρισε την καλή λειτουργία και των δύο νοσοκομείων
Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επισκέφθηκε σήμερα (20/5) το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς - Ο Αγ. Δημήτριος», όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών). Τον Υπουργό υποδέχθηκαν ο Διοικητής του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γεννηματάς», Χρήστος Δόντσος, και ο Διοικητής της 3ης Υ.ΠΕ., Δημήτρης Τσαλικάκης, ενώ τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Θεόφιλος.
Το παρών έδωσαν ο πρώην Υφυπουργός Υγείας και βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Φάνης Παπάς, ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπουλος και ο Συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου.
Το έργο αφορά στην ανακαίνιση και μετεγκατάσταση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και περιλαμβάνει τη μελέτη και την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και ασφαλούς περιβάλλοντος για την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών και την ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, ενισχύοντας ουσιαστικά το δημόσιο σύστημα υγείας της Θεσσαλονίκης αλλά και της Βόρειας Ελλάδας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.716.186,02 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο κ. Γεωργιάδης, αφού ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους του νοσοκομείου και συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, δήλωσε:
«Υπήρχε μία φήμη ότι δήθεν δεν ενδιαφερόμαστε ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το προσωπικό στο ΕΣΥ. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν έχουν συμβεί τα εξής: Πριν από δέκα μέρες βγάλαμε τη μεγαλύτερη προκήρυξη θέσεων για μόνιμο ιατρικό προσωπικό στην ιστορία του ΕΣΥ. Σε μία μέρα προκηρύξαμε 1.131 θέσεις. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεύτερον. Οι γιατροί του ΕΣΥ είδαν στα εκκαθαριστικά τους σημειώματα τη διαφορά που έφερε η ψήφιση του νόμου για την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών. Ο μέσος όρος είναι περίπου 7 χιλιάδες ευρώ λιγότερος φόρος. Άρα, έχουμε μια ουσιαστική αύξηση των εισοδημάτων τους, τη μεγαλύτερη ίσως των τελευταίων ετών. Τρίτον. Μόλις χθες ανακοινώσαμε ότι έρχεται στις επόμενες ημέρες στη Βουλή των Ελλήνων η διάταξη για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά του νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, οι οποίοι έχουν μείνει εδώ και πολύ καιρό σε δύο ταχύτητες. Αυτά τα τρία που σας ανέφερα είναι όλα αιτήματα 30 ετών και τα κάνει αυτή η Κυβέρνηση. Άρα όλη η κουβέντα για το αν ενδιαφερόμαστε για το ΕΣΥ, με συγχωρείτε, είναι τελείως εκτός πραγματικότητας.
Θα μου επιτρέψετε, όμως, να πω τώρα και λίγα λόγια για το νοσοκομείο «Γεννηματάς». Έχουμε υπερδιπλασιάσει τον προϋπολογισμό του. Έχουμε αυξήσει πάρα πολύ το προσωπικό του. Το προσωπικό που δουλεύει έχει καλύτερες αμοιβές. Οι νοσηλευτές είναι άμεσα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Έχουμε απορροφήσει το 100% των χρημάτων που είχαμε στη διάθεσή μας για έργα και ανακαινίζουμε πλέον το νοσοκομείο. Οπότε, το νοσοκομείο πάει πάρα πολύ καλά. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη διοίκηση για την πολύ καλή μας συνεργασία».
Το έργο της αναβάθμισης, ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδας Νάουσας, συνολικού προϋπολογισμού 1.506.552,09 ευρώ, υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν εκτεταμένες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, αναδιαρρύθμιση των χώρων, αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και βελτίωση της προσβασιμότητας, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού ΤΕΠ που θα διασφαλίζει την άμεση, ασφαλή και ποιοτική παροχή επείγουσας φροντίδας στους πολίτες της Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής. Το ανακαινισμένο ΤΕΠ στεγάζεται σε χώρο συνολικής επιφάνειας 600 τ.μ. και εξυπηρετεί πάνω από 24.000 χιλιάδες περιστατικά σε ετήσια βάση.
Γενικό Νοσοκομείο ΝάουσαςΣτη συνέχεια, ο Υπουργός Υγείας μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ. Τον Υπουργό Υγείας υποδέχθηκαν ο Διοικητής του Γ.Ν. Νάουσας Ανδρέας Κοτρίδης ο Διοικητής της 3ης Υ.ΠΕ. Δημήτρης Τσαλικάκης, ενώ τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων. Το παρών έδωσαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και βουλευτής Ημαθίας Λάζαρος Τσαβδαρίδης, οι βουλευτής Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας και Στέλλα Αραμπατζη και ο δήμαρχος Νάουσας Νίκος Κουτσογιάννης.
Στο τέλος της επίσκεψης ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε:
«Όταν έγινα Υπουργός Υγείας το 2013, είχα λάβει έναν κατάλογο, τότε ήταν η εποχή της τρόικας, των μνημονίων και των οδυνηρών περικοπών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μέσα στα καθήκοντα που μου είχαν αναθέσει, ήταν να κλείσουμε και ορισμένα νοσοκομεία, τα οποία θεωρούνταν εκείνη την εποχή όχι πρώτης προτεραιότητας και που θα μπορούσε το σύστημα υγείας να εξοικονομήσει πόρους μέσα από την παύση της λειτουργίας τους. Ένα από αυτά ήταν το Νοσοκομείο της Νάουσας. Αρνήθηκα να υπογράψω το κλείσιμο αυτού του Νοσοκομείου, το έβγαλα από τη λίστα και έτσι το Νοσοκομείο αυτό δεν σταμάτησε να λειτουργεί ούτε μία ημέρα. Το έκανα εν πλήρει συνείδηση, διότι είχα διαβλέψει από την αρχή ότι το Νοσοκομείο αυτό, πρώτον έπαιζε ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την πόλη, η οποία έχει μία ιδιομορφία. Και δεύτερον θεώρησα τότε ότι ήταν μεγάλη απρέπεια για την πολιτική μου σταδιοδρομία, μία ιστορική και ηρωική πόλη όπως η Νάουσα, να συνδυάσει το όνομά μου με το κλείσιμο του Νοσοκομείου της.
Ερχόμενος εκ νέου ως Υπουργός Υγείας το 2024, από την αρχή δέχθηκα πολύ μεγάλη πίεση από τους βουλευτές μας, να γίνει αποσύνδεση από το νοσοκομείο Ημαθίας. Και τελικά συναντηθήκαμε στο γραφείο με τον κύριο Δήμαρχο και με την Πρόεδρο του Συλλόγου, οι οποίοι μου εξέθεσαν το όραμά τους για ένα ανεξάρτητο, αυτόνομο Νοσοκομείο της Νάουσας και την όρεξή τους να δουλέψουν για να το κάνουν να γίνει ακόμα καλύτερο απ’ ό,τι είναι. Θέλω να είμαι ειλικρινής, γενικά δεν είμαι υπέρ των αποσυνδέσεων. Η γενική μου πολιτική είναι αντίθετη. Όμως, κοιτώντας πολύ προσεκτικά το νοσοκομείο αυτό, διαπίστωσα ότι πράγματι με τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτό, που έχει ένα εξαίρετο ιατρικό και νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό και με τα αποτελέσματα στις νοσηλείες και χειρουργεία που έχει να παρουσιάσει, ήταν ένα νοσοκομείο που μπορούσε πραγματικά να σταθεί απολύτως επάξια μόνο του. Θεώρησα καθήκον μου να προχωρήσω σε αυτή την αποσύνδεση που ψηφίσαμε, την περασμένη Παρασκευή, στη Βουλή των Ελλήνων και σύντομα θα βγει το σχετικό ΦΕΚ. Άρα, τα επόμενα 24ωρα θα ξεκινήσει και τυπικά η διαδικασία της αποσύνδεσης. Με την πράξη μου αυτή ήθελα να κάνω δύο πράγματα. Πρώτον να αναγνωρίσω την καλή πορεία του Νοσοκομείου έως τώρα και να την επιβραβεύσω. Και δεύτερον να σας δώσω την όρεξη να δουλέψετε ακόμα περισσότερο, για την προοπτική και το μέλλον του, ώστε να γίνει ένα ακόμα καλύτερο νοσοκομείο».
Πριν από λίγο ο υπουργός Υγείας δημοσίευσε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ από τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας.
«Με την πρόσφατη προκήρυξη μας το ενισχύουμε σημαντικά με επιπλέον ιατρικό προσωπικό», υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Πριν λίγο ολοκληρώσαμε τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο Νοσοκομείο της Νάουσας. Την Παρασκευή στην Βουλή του δώσαμε την αυτονομία του, όπως ζητούσε σύσσωμη η τοπική κοινωνία εδώ και χρόνια και με την πρόσφατη προκήρυξη μας το ενισχύουμε σημαντικά με επιπλέον ιατρικό προσωπικό! Ευχαριστώ όλους όσους μίλησαν για τα καλά τους λόγια, ιδιαίτερα τιμητικά για μένα! Στο τέλος ζήτησα και τηρήσαμε ενός λεπτού σιγή εις μνήμην Αποστόλου Βεσυρόπουλου που έφυγε τόσο ξαφνικά και άδικα από κοντά μας».
