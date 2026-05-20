Επίσκεψη Γεωργιάδη στο «Γ. Γεννηματάς» στη Θεσσαλονίκη και στο Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ

Πριν λίγο ολοκληρώσαμε τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο Νοσοκομείο της Νάουσας. Την Παρασκευή στην Βουλή του δώσαμε την αυτονομία του, όπως ζητούσε σύσσωμη η τοπική κοινωνία εδώ και χρόνια και με την πρόσφατη προκήρυξη μας το ενισχύουμε σημαντικά με επιπλέον ιατρικό προσωπικό!… pic.twitter.com/0O9vLcbl5S — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 20, 2026

Στο τέλος της επίσκεψης ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε:«Όταν έγινα Υπουργός Υγείας το 2013, είχα λάβει έναν κατάλογο, τότε ήταν η εποχή της τρόικας, των μνημονίων και των οδυνηρών περικοπών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μέσα στα καθήκοντα που μου είχαν αναθέσει, ήταν να κλείσουμε και ορισμένα νοσοκομεία, τα οποία θεωρούνταν εκείνη την εποχή όχι πρώτης προτεραιότητας και που θα μπορούσε το σύστημα υγείας να εξοικονομήσει πόρους μέσα από την παύση της λειτουργίας τους. Ένα από αυτά ήταν το Νοσοκομείο της Νάουσας.. Το έκανα εν πλήρει συνείδηση, διότι είχα διαβλέψει από την αρχή ότι το Νοσοκομείο αυτό, πρώτον έπαιζε ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την πόλη, η οποία έχει μία ιδιομορφία. Και δεύτερον θεώρησα τότε ότι ήταν μεγάλη απρέπεια για την πολιτική μου σταδιοδρομία, μία ιστορική και ηρωική πόλη όπως η Νάουσα, να συνδυάσει το όνομά μου με το κλείσιμο του Νοσοκομείου της.Ερχόμενος εκ νέου ως Υπουργός Υγείας το 2024, από την αρχή δέχθηκα πολύ μεγάλη πίεση από τους βουλευτές μας, να γίνει αποσύνδεση από το νοσοκομείο Ημαθίας. Και τελικά συναντηθήκαμε στο γραφείο με τον κύριο Δήμαρχο και με την Πρόεδρο του Συλλόγου, οι οποίοι μου εξέθεσαν το όραμά τους για ένα ανεξάρτητο, αυτόνομο Νοσοκομείο της Νάουσας και την όρεξή τους να δουλέψουν για να το κάνουν να γίνει ακόμα καλύτερο απ’ ό,τι είναι. Θέλω να είμαι ειλικρινής, γενικά δεν είμαι υπέρ των αποσυνδέσεων. Η γενική μου πολιτική είναι αντίθετη. Όμως, κοιτώντας πολύ προσεκτικά το νοσοκομείο αυτό, διαπίστωσα ότι πράγματι με τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτό, που έχει ένα εξαίρετο ιατρικό και νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό και με τα αποτελέσματα στις νοσηλείες και χειρουργεία που έχει να παρουσιάσει, ήταν ένα νοσοκομείο που μπορούσε πραγματικά να σταθεί απολύτως επάξια μόνο του. Θεώρησα καθήκον μου να προχωρήσω σε αυτή την αποσύνδεση που ψηφίσαμε, την περασμένη Παρασκευή, στη Βουλή των Ελλήνων και σύντομα θα βγει το σχετικό ΦΕΚ. Άρα, τα επόμενα 24ωρα θα ξεκινήσει και τυπικά η διαδικασία της αποσύνδεσης. Με την πράξη μου αυτή ήθελα να κάνω δύο πράγματα. Πρώτον να, για την προοπτική και το μέλλον του, ώστε να γίνει ένα ακόμα καλύτερο νοσοκομείο».Πριν από λίγο ο υπουργός Υγείας δημοσίευσε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ από τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας.«Με την πρόσφατη προκήρυξη μας το ενισχύουμε σημαντικά με επιπλέον ιατρικό προσωπικό», υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης.Αναλυτικά η ανάρτησή του:«Πριν λίγο ολοκληρώσαμε τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο Νοσοκομείο της Νάουσας. Την Παρασκευή στην Βουλή του δώσαμε την αυτονομία του, όπως ζητούσε σύσσωμη η τοπική κοινωνία εδώ και χρόνια και με την πρόσφατη προκήρυξη μας το ενισχύουμε σημαντικά με επιπλέον ιατρικό προσωπικό! Ευχαριστώ όλους όσους μίλησαν για τα καλά τους λόγια, ιδιαίτερα τιμητικά για μένα! Στο τέλος ζήτησα και τηρήσαμε ενός λεπτού σιγή εις μνήμην Αποστόλου Βεσυρόπουλου που έφυγε τόσο ξαφνικά και άδικα από κοντά μας».