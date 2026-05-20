Εξαφανίστηκε 40χρονος στα Πατήσια
Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση ενός 40χρονου από τα Πατήσια Αττικής την Τρίτη 19 Μαΐου.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση σήμερα (20/5) και προχώρησε, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Πατσούρας Τζώρτζ έχει ύψος 1.75 μ., ζυγίζει 105 κιλά, έχει ξανθά μαλλιά και μπλε μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε τζιν, άσπρο T-shirt και μπλε αθλητικά παπούτσια.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
