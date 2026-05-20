Η σχέση της χώρας με τον ηλεκτρισμό, την τεχνολογία και τη μετάβαση στη σημερινή εποχή της βιωσιμότητας και της ανακύκλωσης
Παιδιά 8 και 16 ετών λήστεψαν 72χρονη έξω από το σπίτι της στο Μενίδι, δείτε βίντεο
Παιδιά 8 και 16 ετών λήστεψαν 72χρονη έξω από το σπίτι της στο Μενίδι, δείτε βίντεο
Το 8χρονο αγόρι είχε συλληφθεί και πριν από πέντε ημέρες για κλοπή
Ένα ιδιαίτερα σοκαριστικό περιστατικό ληστείας με θύμα μία 72χρονη γυναίκα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Μαΐου στις Αχαρνές, με δράστες δύο ανήλικους, ηλικίας 16 και 8 ετών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες το περιστατικό συνέβη περίπου στις 14:00 το μεσημέρι στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11, στο Μενίδι, όταν η ηλικιωμένη επέστρεφε στο σπίτι της όταν οι δύο ανήλικοι που την ακολουθούσαν, την πλησίασαν και με χρήση σωματικής βίας της άρπαξαν το πορτοφόλι, το οποίο περιείχε χρηματικό ποσό και προσωπικά αντικείμενα.
Βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάστηκε από το MEGA καταγράφει καρέ-καρέ τη ληστεία από τους ανήλικους. Στο υλικό φαίνεται η 72χρονη να δέχεται επίθεση από τα δύο παιδιά, τα οποία την σπρώχνουν και την ρίχνουν στο έδαφος προκειμένου να της αποσπάσουν τα υπάρχοντά της.
Αμέσως μετά τη ληστεία, οι δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν από το σημείο με την ηλικιωμένη γυναίκα να βγαίνει στον δρόμο καλώντας σε βοήθεια, ενώ αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή, άκουσαν τις φωνές και έσπευσαν στο σημείο.
Η γυναίκα περιέγραψε στους αστυνομικούς τα χαρακτηριστικά των δραστών και ακολούθησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν στην οδό Π. Μελά τη 16χρονη, η οποία οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα ενώ ο 8χρονος δράστης αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου.
Σοκαριστικό είναι επίσης ότι ο 8χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές, καθώς πριν από πέντε ημέρες είχε συλληφθεί για υπόθεση κλοπής. Σύμφωνα με το Mega η 72χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι συγγενικό πρόσωπο εν ενεργεία βουλευτή, δεν τραυματίστηκε σοβαρά και είναι καλά στην υγεία της.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dinopahi0b1l)
Σύμφωνα με τις πληροφορίες το περιστατικό συνέβη περίπου στις 14:00 το μεσημέρι στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11, στο Μενίδι, όταν η ηλικιωμένη επέστρεφε στο σπίτι της όταν οι δύο ανήλικοι που την ακολουθούσαν, την πλησίασαν και με χρήση σωματικής βίας της άρπαξαν το πορτοφόλι, το οποίο περιείχε χρηματικό ποσό και προσωπικά αντικείμενα.
Βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάστηκε από το MEGA καταγράφει καρέ-καρέ τη ληστεία από τους ανήλικους. Στο υλικό φαίνεται η 72χρονη να δέχεται επίθεση από τα δύο παιδιά, τα οποία την σπρώχνουν και την ρίχνουν στο έδαφος προκειμένου να της αποσπάσουν τα υπάρχοντά της.
Αμέσως μετά τη ληστεία, οι δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν από το σημείο με την ηλικιωμένη γυναίκα να βγαίνει στον δρόμο καλώντας σε βοήθεια, ενώ αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή, άκουσαν τις φωνές και έσπευσαν στο σημείο.
Άκουσαν τις φωνές οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ.
Η γυναίκα περιέγραψε στους αστυνομικούς τα χαρακτηριστικά των δραστών και ακολούθησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν στην οδό Π. Μελά τη 16χρονη, η οποία οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα ενώ ο 8χρονος δράστης αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου.
Σοκαριστικό είναι επίσης ότι ο 8χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές, καθώς πριν από πέντε ημέρες είχε συλληφθεί για υπόθεση κλοπής. Σύμφωνα με το Mega η 72χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι συγγενικό πρόσωπο εν ενεργεία βουλευτή, δεν τραυματίστηκε σοβαρά και είναι καλά στην υγεία της.
Είχε συλληφθεί ξανά το 8χρονο παιδί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα