Πάτρα: Επίθεση σε 13χρονη από τρεις συμμαθήτριές της, οι δύο την χτυπούσαν στο πρόσωπο και η άλλη τραβούσε βίντεο
Μία 13χρονη κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τρεις συμμαθήτριές της μετά το τέλος των μαθημάτων – Εξετάζεται και βίντεο που καταγράφηκε με κινητό τηλέφωνο
Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Σαραβάλι Πατρών έπειτα από περιστατικό μεταξύ ανήλικων μαθητριών που σημειώθηκε έξω από σχολική μονάδα της περιοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μία 13χρονη μαθήτρια κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τρεις συνομήλικές της, λίγο αφότου αποχώρησε από το Γυμνάσιο όπου φοιτούν. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε ενώ η ανήλικη επέστρεφε στο σπίτι της, με τις δύο μαθήτριες να την πλησιάζουν και να τη χτυπούν, κυρίως στην περιοχή του προσώπου.
Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μία ακόμη ανήλικη φέρεται να κατέγραφε το περιστατικό με το κινητό της τηλέφωνο, στοιχείο που βρίσκεται υπό εξέταση από τις Αρχές.
Η υπόθεση έχει περάσει στην Ασφάλεια Πατρών, η οποία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο, καθώς και τον ρόλο των εμπλεκομένων ανήλικων.
Παράλληλα, σχηματίσθηκε δικογραφία, σε βάρος μιας 13χρονης για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, η οποία αναζητείται.
Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, οι τρεις ανήλικες κατηγορούμενες, προσέγγισαν μια 13χρονη συμμαθήτρια τους, ενώ η τελευταία επέστρεφε στην οικία της και οι δυο ανήλικες συλληφθείσες χτύπησαν στο πρόσωπο την 13χρονη, προκαλώντας της ελαφρές σωματικές βλάβες, ενώ η τρίτη κατηγορούμενη κατέγραφε την αξιόποινη πράξη σε κινητό τηλέφωνο.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε βάρος των ανήλικων κατηγορούμενων, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση της ανήλικης παθούσας.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣΣυνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δυο ανήλικες, ηλικίας 14 και 13 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.
