Τραγικό τέλος για 52χρονο που αγνοούνταν στην Ηλιούπολη, βρέθηκε νεκρός στο όχημα της εργασίας του
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλιούπολη Αγνοούμενος Missing Alert Νεκρός

Τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης του 52χρονου άνδρα που είχε δηλωθεί εξαφανισμένος την περασμένη Δευτέρα από την οικογένειάς του, είχε εκδοθεί Missing Alert

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 52χρονου Στέφανου Σπυρόπουλου στην Ηλιούπολη, λίγες ημέρες μετά τη δήλωση εξαφάνισής του και την ενεργοποίηση του σχετικού Missing Alert από το Χαμόγελο του Παιδιού, καθώς εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημα της εργασίας του.

Ο 52χρόνος αγνοούνταν από την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή της Ηλιούπολης και αρχικά είχε δηλωθεί εξαφανισμένος. Για την υπόθεσή του είχε εκδοθεί και σχετικό Missing Alert, μετά από αίτημα της οικογένειάς του, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι η ζωή του ενδεχομένως βρισκόταν σε κίνδυνο.

Η κινητοποίηση των αρχών και των εθελοντικών ομάδων ήταν άμεση, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να εντοπιστεί εγκαίρως.

Η σορός του εντοπίστηκε μέσα στο επαγγελματικό του όχημα, σηματοδοτώντας το τραγικό τέλος της αναζήτησης που είχε ξεκινήσει πριν από λίγες ημέρες.







Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ την υπόθεση διερευνούν οι αρμόδιες αρχές με στόχο να ριχθεί φως στα ακριβή αίτια.

Σημαντικό ρόλο στις έρευνες είχε και ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο οποίος ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του 52χρονου, καθώς και στην κινητοποίηση δημοτικών και αστυνομικών αρχών των γύρω περιοχών.

