Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου και της βιώσιμης μετακίνησης με την ενέργεια της ΔΕΗ

Ολοκληρώθηκε ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, χαρίζοντας πέντε ημέρες έντονης αγωνιστικής δράσης, δυνατών στιγμών και μοναδικών εικόνων. Η ΔΕΗ στήριξε για 5η συνεχή χρονιά τον ΔΕΗ Tour of Hellas, διατηρώντας τον ρόλο του ονομαστικού και μεγάλου χορηγού της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση του Ομίλου στην ενίσχυση σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.Ο κορυφαίος διεθνής ποδηλατικός αγώνας της χώρας ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά τη σημασία του ποδηλάτου και του αθλητισμού, καθώς και τη σύγχρονη αντίληψη για τη βιώσιμη αστική μετακίνηση.Ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ξεκίνησε το ταξίδι του από τα Ιωάννινα στις 6 Μαΐου και, αφού διέσχισε το Αγρίνιο, το Καρπενήσι, τη Λάρισα, τον Βόλο, τη Λαμία, την Αταλάντη, τις Αχαρνές (Πάρνηθα) και τον Πειραιά, ολοκληρώθηκε στο Σύνταγμα στις 10 Μαΐου, μετά από πέντε ημέρες συνεχούς αγωνιστικής δράσης.Στον φετινό αγώνα συμμετείχαν 20 επαγγελματικές ομάδες και 120 αθλητές, ανάμεσά τους και οι 6 αθλητές της Εθνικής Ομάδας Ποδηλασίας, την οποία στηρίζει η ΔΕΗ ως Μεγάλος Χορηγός. Παράλληλα, εργαζόμενοι της ΔΕΗ Cycling Team πήραν μέρος σε δύο ανοιχτούς αγώνες, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του αγώνα.Οι αθλητές διένυσαν συνολικά 863,8 χιλιόμετρα, περνώντας μέσα από 5 περιφέρειες της χώρας και προσφέροντας υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και εντυπωσιακές εικόνες. Η τελευταία διαδρομή του αγώνα ξεκίνησε από τον Πειραιά και κατέληξε στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, όπου πραγματοποιήθηκε η απονομή των τίτλων. Ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ, της Kasper Crypto4Me, αναδείχθηκε μεγάλος νικητής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, κατακτώντας τη γαλάζια φανέλα της ΔΕΗ.Μέσα από τα ειδικά διαμορφωμένα ΔΕΗ Fan Zones και με κεντρικό μήνυμα «ΔΕΗ Power Up The Race», η ΔΕΗ έδωσε και φέτος δυναμικό «παρών» στη μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου, με δράσεις για μικρούς και μεγάλους.Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη βιώσιμη, αστική μετακίνηση μέσα από δοκιμές διαφορετικών μοντέλων ποδηλάτων με ηλεκτρική υποβοήθηση, ενώ στα Bike Charging Stations μπορούσαν να φορτίσουν τις ηλεκτρονικές συσκευές τους παράγοντας ενέργεια με τη δύναμη του πεντάλ. Παράλληλα, μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν σε διαδραστικά παιχνίδια και ερωτήσεις γνώσεων για τον ΔΕΗ Tour of Hellas και το ποδήλατο, παιχνίδια δεξιοτήτων και αντανακλαστικών, ενώ επίσης έβγαλαν αναμνηστικές φωτογραφίες στο ειδικά διαμορφωμένο photobooth και έλαβαν συλλεκτικά δώρα του ΔΕΗ Tour of Hellas.Αναγνωρίζοντας την αξία του ποδηλάτου σε όλες τις μορφές του ως μέσο άθλησης, ψυχαγωγίας και σύγχρονης βιώσιμης μετακίνησης, η ΔΕΗ στηρίζει μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ενώ παράλληλα συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που φέρνουν το ποδήλατο πιο κοντά στην καθημερινότητα των ανθρώπων και αναδεικνύουν έναν πιο βιώσιμο τρόπο μετακίνησης στις πόλεις.