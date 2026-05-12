Μπήκε ανάποδα στην Αλεξάνδρας σε ζωντανή μετάδοση στην τηλεόραση - Δείτε το video

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στο τμήμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας μεταξύ Πατησίων και Κηφισίας. Ο οδηγός ερχόταν από το κέντρο της Αθήνας και επιχείρησε να στρίψει αριστερά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας — κίνηση που στο συγκεκριμένο σημείο απαγορεύεται ρητά. Το αποτέλεσμα ήταν να εισέλθει κατευθείαν στο αντίθετο ρεύμα, βρισκόμενος πρόσωπο με πρόσωπο με τα οχήματα που κινούνταν κανονικά προς την Κηφισίας.

Οι οδηγοί που βρέθηκαν αντιμέτωποι με το ΙΧ παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι για λίγα δευτερόλεπτα μια κατάσταση που μπορούσε να εξελιχθεί με τον χειρότερο τρόπο. Ευτυχώς, ο οδηγός αντιλήφθηκε αμέσως το λάθος του: σταμάτησε το όχημα στη μέση του δρόμου, έκανε όπισθεν με προσεκτικές κινήσεις και κατάφερε να επιστρέψει στη σωστή λωρίδα κυκλοφορίας χωρίς να προκληθεί ατύχημα...







