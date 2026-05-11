Ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα, η στιγμή που οι δράστες φεύγουν ψύχραιμοι με 200.000 ευρώ
Τρεις οι δράστες - Μετά τη ληστεία έφυγαν με αυτοκίνητο - Στην ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού οι έρευνες για τον εντοπισμό τους
Στόχος ληστών οπλισμένων με όπλα έγινε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα το πρωί της Δευτέρας (11/5) με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για λεία που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι τρεις ένοπλοι δράστες που χτύπησαν στις 10 το πρωί παρέμειναν μέσα στο κατάστημα σχεδόν μισή ώρα, περιμένοντας να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο.
Οι ληστές, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους (ο ένας φορούσε καπέλο, μάσκα και καρό πουκάμισο) και κρατούσαν βαρύ οπλισμό, εισέβαλαν στην τράπεζα λίγη ώρα μετά το άνοιγμα του καταστήματος.
Δείτε τη στιγμή που οι δράστες φεύγουν από το σημείο της ληστείας
Oι δράστες φέρονται να κινήθηκαν ψύχραιμα και οργανωμένα, δείχνοντας πως γνώριζαν ακριβώς τις διαδικασίες ασφαλείας.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες περίμεναν περίπου 30 λεπτά έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία χρονοκαθυστέρησης για το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου. Όταν τελικά απέκτησαν πρόσβαση στα χρήματα, άρπαξαν ποσό που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ξεπερνά τις 200.000 ευρώ και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν με αυτοκίνητο διαφυγής. Πληροφορίες αναφέρουν πως διέφυγαν προς Παρνασσό μέσω Αμφίκλειας
Μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής αναφέρουν πως η αστυνομία δεν εμφανίστηκε στο σημείο κατά τη διάρκεια της ληστείας. «Αστυνομία δεν φάνηκε ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό των δραστών, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού και στους δρόμους διαφυγής που πιθανότατα χρησιμοποίησαν μετά τη ληστεία.
