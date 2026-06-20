Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εκμεταλλευόταν αλλοδαπές γυναίκες μέσω «γραφείου» ερωτικών ραντεβού

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 26χρονος ήταν το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Καθόριζε τις αμοιβές των εκδιδόμενων γυναικών, επέβαλλε τον έλεγχο της δραστηριότητάς τους, απαιτούσε συνεχή λογοδοσία για τα έσοδα και τις μετακινήσεις τους και επέβλεπε τη συμμόρφωσή τους στις εντολές του.Παράλληλα, είχε αναλάβει την οργάνωση της αποστολής των γυναικών για την πραγματοποίηση ερωτικών συνευρέσεων με πελάτες σε ξενοδοχεία και οικίες της Αττικής. Η διαφήμιση και ο κανονισμός των ερωτικών ραντεβού γίνονταν μέσω συνεργασίας των μελών της εγκληματικής οργάνωσης με «γραφείο» ερωτικών ραντεβού που λειτουργούσε μέσω ιστοσελίδας.Ο 19χρονος είχε αναλάβει τον εντοπισμό γυναικών από το εξωτερικό που βρίσκονταν σε ευάλωτη θέση. Με τη χρήση απατηλών μέσων αποσπούσε τη συναίνεσή τους προκειμένου να ταξιδέψουν στην Ελλάδα για να εργαστούν ως εκδιδόμενες, ενώ παράλληλα προχωρούσε στην παρακράτηση των ταξιδιωτικών εγγράφων τους και στην επιτήρησή τους.Τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης είχαν αναλάβει την επιτήρηση των κινήσεων των γυναικών, την παρακολούθηση της εφαρμογής των περιοριστικών όρων που τους είχαν επιβληθεί και τη μεταφορά τους στις τοποθεσίες όπου πραγματοποιούνταν οι ερωτικές συνευρέσεις.Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε επίσης η δράση δεύτερης εγκληματικής ομάδας, αποτελούμενης από τα ίδια πρόσωπα, η οποία δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή, αποθήκευση, κατοχή, μεταφορά, διακίνηση και πώληση ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ άλλων MDMA, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, δισκίων ecstasy και κεταμίνης.Οι ναρκωτικές ουσίες αποθηκεύονταν στην οικία όπου διέμεναν ο 26χρονος και η 31χρονη, η οποία είχε αναλάβει τη φύλαξή τους. Παράλληλα, ο 27χρονος και ο 19χρονος φέρονται να διέθεταν προς πώληση τις ουσίες αυτές σε εκδιδόμενες γυναίκες.-Συσκευασίες με MDMA σε κρυσταλλική μορφή μεικτού βάρους 174 γραμμαρίων-Υγρή κεταμίνη-Μπολ με πιθανόν ροζ κοκαΐνη καθαρού βάρους 25 γραμμαρίων-13 δισκία τύπου ecstasy-Συσκευασία με αποξηραμένα ψυχοτρόπα μανιτάρια μεικτού βάρους 2,13 γραμμαρίων-Συσκευασία με κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη συνολικού μεικτού βάρους 208 γραμμαρίων-Συσκευασίες με κάνναβη μεικτού βάρους 16 γραμμαρίων-Εξοπλισμός και υλικά νόθευσης, τυποποίησης και επανασυσκευασίας ναρκωτικών ουσιών-Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας-Πλήθος νάιλον συσκευασιών-Πτυσσόμενη μεταλλική σιδηρογροθιά-Ι.Χ. αυτοκίνητο και δίκυκλο-Νομιμοποιητικά έγγραφα τρίτων προσώπων-Παραστατικά μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό-Ιδιόχειρες σημειώσεις-Μαύρη κουκούλα πλήρους κάλυψης κεφαλής-Κινητά τηλέφωνα, φορητοί και επιτραπέζιοι υπολογιστές-Το χρηματικό ποσό των 3.315 ευρώΣτο πλαίσιο της επιχείρησης, οι αστυνομικές αρχές παρείχαν προστασία και αρωγή σε τρεις αλλοδαπές γυναίκες, οι οποίες διασώθηκαν από τις οικίες των κατηγορουμένων.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.