Την Τρίτη θα απολογηθεί ο 43χρονος ενοικιαστής της Σταυρούλας για τα ναρκωτικά, δεν του έχει αποδοθεί άλλη κατηγορία
Την Τρίτη θα απολογηθεί ο 43χρονος ενοικιαστής της Σταυρούλας για τα ναρκωτικά, δεν του έχει αποδοθεί άλλη κατηγορία
Ο 43χρονος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος υπό τη μορφή της κατοχής
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 43χρονος ενοικιαστής της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά της Κρήτης. Ο άνδρας μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του για υπόθεση ναρκωτικών καθώς εντοπίστηκαν δενδρύλλια κάνναβης στον χώρο του, πήρθε προσθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.
Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Γιάννη Τρικοίλη, ο 43χρονος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος υπό τη μορφή της κατοχής. Όπως διευκρίνισε, μέχρι στιγμής δεν του έχει αποδοθεί καμία άλλη κατηγορία, ούτε ερευνάται για άλλο αδίκημα.
«Σήμερα προσήλθε ο κατηγορούμενος με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος υπό τη μορφή της κατοχής. Δεν υπάρχει άλλο αδίκημα για το οποίο ερευνάται», δήλωσε ο κ. Τρικοίλης στο creta24 και πρόσθεσε: «Ο περιοριστικός όρος ή η προσωρινή κράτηση θα κριθεί μετά την απολογία».
Παράλληλα, ο κ. Τρικοίλης τόνισε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δεύτερη δικογραφία σε βάρος του 43χρονου, ούτε έχει αποκτήσει την ιδιότητα του υπόπτου για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση. «Προς το παρόν δεν υπάρχει ούτε άλλο αδίκημα, ούτε άλλη δικογραφία, ούτε έχει προσλάβει την ιδιότητα του υπόπτου για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση», ανέφερε.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η υπεράσπιση ενημερώθηκε μόλις σήμερα για τα στοιχεία της δικογραφίας και ότι είναι ακόμη νωρίς για αναλυτική τοποθέτηση επί της ουσίας της υπόθεσης.
Η απολογία του 43χρονου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι έρευνες των αρχών για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη συνεχίζονται.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί προσπάθεια σχολαστικού καθαρισμού, με σκοπό – όπως εκτιμούν οι Αρχές – να εξαφανιστεί κάθε ίχνος και αποδεικτικό στοιχείο. Ωστόσο, οι εξειδικευμένοι αστυνομικοί της ΔΕΕ κατάφεραν να εντοπίσουν κρίσιμα ευρήματα, τα οποία, σύμφωνα με τις έως τώρα ενδείξεις, ενισχύουν το σενάριο εγκληματικής ενέργειας.
Μάλιστα, δεν αποκλείεται ακόμη και μέσα στη σημερινή ημέρα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 44χρονου, καθώς τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί αξιολογούνται από τις δικαστικές και αστυνομικές Αρχές.
Οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη είναι πλέον ραγδαίες, καθώς οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της έρευνας. Ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη αρχικά για υπόθεση κατοχής δενδρυλλίων κάνναβης, εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση της γυναίκας και, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει προβεί σε καμία ομολογία.
Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Γιάννη Τρικοίλη, ο 43χρονος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος υπό τη μορφή της κατοχής. Όπως διευκρίνισε, μέχρι στιγμής δεν του έχει αποδοθεί καμία άλλη κατηγορία, ούτε ερευνάται για άλλο αδίκημα.
«Σήμερα προσήλθε ο κατηγορούμενος με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος υπό τη μορφή της κατοχής. Δεν υπάρχει άλλο αδίκημα για το οποίο ερευνάται», δήλωσε ο κ. Τρικοίλης στο creta24 και πρόσθεσε: «Ο περιοριστικός όρος ή η προσωρινή κράτηση θα κριθεί μετά την απολογία».
Παράλληλα, ο κ. Τρικοίλης τόνισε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δεύτερη δικογραφία σε βάρος του 43χρονου, ούτε έχει αποκτήσει την ιδιότητα του υπόπτου για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση. «Προς το παρόν δεν υπάρχει ούτε άλλο αδίκημα, ούτε άλλη δικογραφία, ούτε έχει προσλάβει την ιδιότητα του υπόπτου για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση», ανέφερε.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η υπεράσπιση ενημερώθηκε μόλις σήμερα για τα στοιχεία της δικογραφίας και ότι είναι ακόμη νωρίς για αναλυτική τοποθέτηση επί της ουσίας της υπόθεσης.
Η απολογία του 43χρονου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι έρευνες των αρχών για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη συνεχίζονται.
Στη Σταυρούλα ανήκουν οι κηλίδες αίματος στην τηλεόραση και το πάτωμα του σπιτιούΣοκ προκαλούν τα ευρήματα που εντόπισαν οι εξειδικευμένοι αστυνομικοί-επιστήμονες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ίχνη αίματος εντοπίστηκαν σε σκούπα, σε έπιπλο τηλεόρασης αλλά και στο μικρό βαν που χρησιμοποιούσε ο 44χρονος ενοικιαστής της γυναίκας, μετά από ειδική επεξεργασία με τη μέθοδο Blue Light, η οποία αποκάλυψε στοιχεία που δεν ήταν ορατά με γυμνό μάτι.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί προσπάθεια σχολαστικού καθαρισμού, με σκοπό – όπως εκτιμούν οι Αρχές – να εξαφανιστεί κάθε ίχνος και αποδεικτικό στοιχείο. Ωστόσο, οι εξειδικευμένοι αστυνομικοί της ΔΕΕ κατάφεραν να εντοπίσουν κρίσιμα ευρήματα, τα οποία, σύμφωνα με τις έως τώρα ενδείξεις, ενισχύουν το σενάριο εγκληματικής ενέργειας.
Μάλιστα, δεν αποκλείεται ακόμη και μέσα στη σημερινή ημέρα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 44χρονου, καθώς τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί αξιολογούνται από τις δικαστικές και αστυνομικές Αρχές.
Τι προηγήθηκε
Οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη είναι πλέον ραγδαίες, καθώς οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της έρευνας. Ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη αρχικά για υπόθεση κατοχής δενδρυλλίων κάνναβης, εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση της γυναίκας και, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει προβεί σε καμία ομολογία.
Τα ευρήματα που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί τόσο από το σπίτι όπου διέμενε όσο και από το όχημά του βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων, με τις απαντήσεις που αναμένονται να θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για τη συνέχεια της υπόθεσης.
Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, μετά τη δημοσιοποίηση της εξαφάνισης φοβήθηκε, καθώς – όπως ισχυρίζεται – δέχθηκε απειλές από συγγενικά πρόσωπα της αγνοούμενης, με αποτέλεσμα να εξαφανιστεί και να κρυφτεί. Από την πλευρά της οικογένειας της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο αδελφός της 45χρονης έχει εκφράσει ανοιχτά τις υποψίες του για τον 44χρονο, ζητώντας να δοθούν απαντήσεις για την τύχη της αδελφής του.
Ήρεμο ήταν το βράδυ που ακολούθησε τη σύλληψή του. Λίγο μετά τον εντοπισμό του, ο 44χρονος μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, όπου παρέμεινε υπό συνεχή επιτήρηση αστυνομικών.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας δεν κρατήθηκε σε κελί, αλλά σε γραφείο της Αστυνομικής Διεύθυνσης, έχοντας διαρκώς δίπλα του αστυνομικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ιδιαίτερα σκεπτικός και αμίλητος, με το κεφάλι σκυμμένο, αποφεύγοντας να κοιτάξει όσους βρίσκονταν στον χώρο και απαντώντας μονολεκτικά ακόμη και στις ερωτήσεις των αστυνομικών.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν ζήτησε ούτε ένα ποτήρι νερό, ενώ δεν έκλεισε μάτι καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, παραμένοντας σιωπηλός μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για την υπόθεση των ναρκωτικών, ενώ παράλληλα οι Αρχές αξιολογούν τα νέα στοιχεία, τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και στην έκδοση εντάλματος σύλληψης για βαρύτερα αδικήματα.
Οι απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια και η αξιολόγηση των ευρημάτων αναμένεται να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τα Χανιά.
Ο 44χρονος συνελήφθη αρχικά για υπόθεση που αφορά την κατοχή δενδρυλλίων κάνναβης, τα οποία βρέθηκαν σε χώρο που φέρεται να διατηρούσε μαζί με άλλο άτομο. Ο ίδιος είχε εξαφανιστεί από το πρωί της προηγούμενης ημέρας και εντοπίστηκε αργά το βράδυ. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, δέχθηκε απειλές από τον αδερφό και το περιβάλλον της αδερφού της αγνοούμενης και φοβήθηκε, με αποτέλεσμα να κρυφτεί. Από την πλευρά της οικογένειας της Σταυρούλας Κατσουλάκη, ο αδελφός της 45χρονης εκφράζει έντονες υποψίες για την εμπλοκή του 44χρονου στην υπόθεση.
Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, μετά τη δημοσιοποίηση της εξαφάνισης φοβήθηκε, καθώς – όπως ισχυρίζεται – δέχθηκε απειλές από συγγενικά πρόσωπα της αγνοούμενης, με αποτέλεσμα να εξαφανιστεί και να κρυφτεί. Από την πλευρά της οικογένειας της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο αδελφός της 45χρονης έχει εκφράσει ανοιχτά τις υποψίες του για τον 44χρονο, ζητώντας να δοθούν απαντήσεις για την τύχη της αδελφής του.
Ήρεμο ήταν το βράδυ που ακολούθησε τη σύλληψή του. Λίγο μετά τον εντοπισμό του, ο 44χρονος μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, όπου παρέμεινε υπό συνεχή επιτήρηση αστυνομικών.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας δεν κρατήθηκε σε κελί, αλλά σε γραφείο της Αστυνομικής Διεύθυνσης, έχοντας διαρκώς δίπλα του αστυνομικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ιδιαίτερα σκεπτικός και αμίλητος, με το κεφάλι σκυμμένο, αποφεύγοντας να κοιτάξει όσους βρίσκονταν στον χώρο και απαντώντας μονολεκτικά ακόμη και στις ερωτήσεις των αστυνομικών.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν ζήτησε ούτε ένα ποτήρι νερό, ενώ δεν έκλεισε μάτι καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, παραμένοντας σιωπηλός μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για την υπόθεση των ναρκωτικών, ενώ παράλληλα οι Αρχές αξιολογούν τα νέα στοιχεία, τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και στην έκδοση εντάλματος σύλληψης για βαρύτερα αδικήματα.
Οι απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια και η αξιολόγηση των ευρημάτων αναμένεται να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τα Χανιά.
Ο 44χρονος συνελήφθη αρχικά για υπόθεση που αφορά την κατοχή δενδρυλλίων κάνναβης, τα οποία βρέθηκαν σε χώρο που φέρεται να διατηρούσε μαζί με άλλο άτομο. Ο ίδιος είχε εξαφανιστεί από το πρωί της προηγούμενης ημέρας και εντοπίστηκε αργά το βράδυ. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, δέχθηκε απειλές από τον αδερφό και το περιβάλλον της αδερφού της αγνοούμενης και φοβήθηκε, με αποτέλεσμα να κρυφτεί. Από την πλευρά της οικογένειας της Σταυρούλας Κατσουλάκη, ο αδελφός της 45χρονης εκφράζει έντονες υποψίες για την εμπλοκή του 44χρονου στην υπόθεση.
Τι υποστήριξε
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