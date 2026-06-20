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Τέσσερις άνδρες παρίσταναν αστυνομικούς και απείλησαν 32χρονη με όπλο στην Τούμπα
Τέσσερις άνδρες παρίσταναν αστυνομικούς και απείλησαν 32χρονη με όπλο στην Τούμπα
Η γυναίκα κατήγγειλε ότι την πλησίασαν στην είσοδο πολυκατοικίας, τη ρώτησαν για ναρκωτικά και την απείλησαν
Στιγμές τρόμου κατήγγειλε ότι έζησε το βράδυ της Παρασκευής, μια 32χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, όταν τέσσερεις άνδρες την ακινητοποιήσαν και την απείλησαν με όπλο παριστάνοντας τους αστυνομικούς.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα, όλα έγιναν γύρω στις 22:40, όταν οι δράστες την στην είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της Τούμπας και την ρώτησαν πού έχει κρυμμένα ναρκωτικά.
Οι τέσσερις άνδρες, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, φέρεται να φορούσαν κράνη τύπου full face και διακριτικά της Αστυνομίας προκειμένου να γίνουν πιο πιστευτοί ενώ απείλησαν την 32χρονη με όπλο.
Περίοικοι που αντιλήφθηκαν το περιστατικό αντέδρασαν και έτσι οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Η 32χρονη κάλεσε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης για να καταγγείλει το περιστατικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
Σημειώνεται ότι η γυναίκα ήταν σε κατάσταση σοκ όταν έφτασαν αστυνομικοί στο σημείο και μέχρι το πρωί του Σαββάτου δεν ήταν σε θέση να δώσει κατάθεση. Σε κάθε περίπτωση, το περιστατικό διερευνάται από την ΕΛ.ΑΣ.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα, όλα έγιναν γύρω στις 22:40, όταν οι δράστες την στην είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της Τούμπας και την ρώτησαν πού έχει κρυμμένα ναρκωτικά.
Οι τέσσερις άνδρες, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, φέρεται να φορούσαν κράνη τύπου full face και διακριτικά της Αστυνομίας προκειμένου να γίνουν πιο πιστευτοί ενώ απείλησαν την 32χρονη με όπλο.
Περίοικοι που αντιλήφθηκαν το περιστατικό αντέδρασαν και έτσι οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Η 32χρονη κάλεσε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης για να καταγγείλει το περιστατικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
Σημειώνεται ότι η γυναίκα ήταν σε κατάσταση σοκ όταν έφτασαν αστυνομικοί στο σημείο και μέχρι το πρωί του Σαββάτου δεν ήταν σε θέση να δώσει κατάθεση. Σε κάθε περίπτωση, το περιστατικό διερευνάται από την ΕΛ.ΑΣ.
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