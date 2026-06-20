Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που αυτοκίνητο αναποδογυρίζει μετά από σφοδρή σύγκρουση στα Χανιά
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Τροχαίο

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που αυτοκίνητο αναποδογυρίζει μετά από σφοδρή σύγκρουση στα Χανιά

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που αυτοκίνητο αναποδογυρίζει μετά από σφοδρή σύγκρουση στα Χανιά
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Βίντεο κατέγραψε καρέ καρέ τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στα Χανιά, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, συγκρούστηκε με άλλα οχήματα και κατέληξε αναποδογυρισμένο στη μέση του δρόμου.

Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα κινούνταν με κατεύθυνση προς την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο.

Σύμφωνα με το patris.gr το αυτοκίνητο προσέκρουσε αρχικά σε δύο σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια συγκρούστηκε με διερχόμενο ταξί που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν τόσο ισχυρή ώστε το όχημα αναποδογύρισε, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή του Κουμ Καπί.



Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ο θόρυβος από τη σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα έντονος, με πολλούς να πετάγονται από τα κρεβάτια τους για να δουν τι είχε συμβεί. Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από το αναποδογυρισμένο όχημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρει ελαφρά τραύματα.

Η Τροχαία Χανίων έχει αναλάβει την προανάκριση και εξετάζει τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στο τροχαίο ατύχημα.
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