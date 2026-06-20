Φωτιά στα Σπάτα, καίει ξερά χόρτα κοντά στο εμπορικό πάρκο - Επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 14 οχήματα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Σπάτα Outlet

Φωτιά στα Σπάτα, καίει ξερά χόρτα κοντά στο εμπορικό πάρκο - Επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 14 οχήματα

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά στα Σπάτα, καίει ξερά χόρτα κοντά στο εμπορικό πάρκο - Επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 14 οχήματα
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 20/6 κοντά στο εμπορικό πάρκο στα Σπάτα.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να κινητοποιούνται άμεσα προκειμένου να αποτρέψουν την επέκτασή της προς εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στην περιοχή επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 14 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρου, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό του μετώπου. Οι επίγειες δυνάμεις αναπτύχθηκαν άμεσα στην περιοχή.
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