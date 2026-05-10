Τέλος στην ταλαιπωρία για χιλιάδες οδηγούς, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής

Ουρές στα διόδια Αφιδνών

Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος των Αφιδνών, η κατάσταση ήταν αποπνικτική. Οι ουρές των αυτοκινήτων εκτείνονταν σε μεγάλο μήκος, καθώς αναφέρονται κλειστά ταμεία, γεγονός που επιβραδύνει δραματικά τη διέλευση των οδηγών.





Εικόνα της κίνησης στα διόδια Αφιδνών, ώρα 13:40

Κλείσιμο

Ποδηλατικός Γύρος με φινάλε στο κέντρο της Αθήνας









Πολλοί κεντρικοί άξονες παρέμειναν κλειστοί για την ασφάλεια των αθλητών, προκαλώντας αναγκαστικές εκτροπές στην κυκλοφορία.



Καθυστερήσεις καταγράφηκαν και το πρωί της Τρίτης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε.



Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετά την έξοδο της Λεωφόρου Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση επιβάρυνση της κυκλοφορίας. Το κέντρο της Αθήνας παρέμεινε ουσιαστικά «απροσπέλαστο» λόγω της διεξαγωγής του ΔΕΗ Ποδηλατικού Γύρου.Πολλοί κεντρικοί άξονες παρέμειναν κλειστοί για την ασφάλεια των αθλητών, προκαλώντας αναγκαστικές εκτροπές στην κυκλοφορία.Καθυστερήσεις καταγράφηκαν και το πρωί της Τρίτης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε.Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετά την έξοδο της Λεωφόρου Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση επιβάρυνση της κυκλοφορίας.

Σε μία δοκιμασία για γερά νεύρα μετατράπηκε η κυριακάτικη βόλτα για τους Αθηναίους αφού το οδικό δίκτυο της Αττικής παρέμεινε επιβαρυμένο για αρκετές ώρες, το πρωί της Κυριακής 10/5.Μια σειρά από απρόοπτα περιστατικά και προγραμματισμένες εκδηλώσεις προκάλεσαν μεγάλες καθυστερήσεις στους κεντρικότερους οδικούς άξονες.Ο συνδυασμός ατυχημάτων, οργανωμένων αθλητικών εκδηλώσεων και δυσλειτουργιών στα διόδια Αφιδνών δημιούργησαν κυκλοφοριακό έμφραγμα.Δείτε την απεικόνιση της κίνησης εκατέρωθεν των διοδίων λίγα λεπτά πριν τις 14:00Δείτε φωτογραφία από το σημείοΠλέον η κυκλοφορία στους δρόμους έχει ομαλοποιηθεί.