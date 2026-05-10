Ουρές στα διόδια Αφιδνών λόγω κλειστών ταμείων και στα δύο ρεύματα, για εργασίες συντήρησης κάνει λόγο η Νέα Οδός
Έχουν σχηματιστεί ουρές στο ρεύμα προς Αθήνα, καθώς τα περισσότερα ταμεία είναι κλειστά - Η ανακοίνωση της εταιρείας για τις εργασίες τον Μάιο

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται αυτή την ώρα στα διόδια των Αφιδνών, καθώς τα περισσότερα ταμεία του σταθμού είναι κλειστά και έτσι οι οδηγοί εξυπηρετούνται με δυσκολία.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, έχουν ήδη σχηματιστεί ουρές και στα δύο ρεύματα, καθώς η εξυπηρέτηση γίνεται μόνο από τέσσερα φυσικά ταμεία και δύο ταμεία για e-pass.

Η κίνηση στο σημείο:

Από την πλευρά της η Νέα Οδός αναφέρει πως θα πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης έως τα τέλη του μήνα, ενώ η εταιρεία σημειώνει ότι η κίνηση δεν είναι μεγάλη στα διόδια.

Η ανακοίνωση από τη Νέα Οδό για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας, ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Ειδικότερα, από σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου έως και την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 στις 20:00, για την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Αφιδνών (32,355ο χλμ.), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, θα παραμείνουν αποκλεισμένες 5 (πέντε) λωρίδες εξυπηρέτησης. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από τις υπόλοιπες διαθέσιμες λωρίδες.

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα υλοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:00 έως και τις 20:00 και Σάββατο από τις 07:00 έως και τις 17:00.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση».
