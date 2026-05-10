Πανευρωπαϊκή πρωτιά για μαθήτριες Γυμνασίου, που σχεδίασαν συσκευή να βοηθάει τους μαθητές να ξεπερνάνε το άγχος τους

Με αφετηρία τα Χανιά, μία ομάδα τεσσάρων μαθητριών γυμνασίου δημιούργησε την έξυπνη συσκευή «Calmify AI», που βοηθάει τους μαθητές να ξεπερνάνε το άγχος της μελέτης, και απέσπασε την πρωτιά εκπροσωπώντας την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό τελικό του προγράμματος Skills Upload Jr Challenge.Με στόχο τη δημιουργία μίας λύσης τεχνολογίας που θα γίνει σύμμαχος για την ψηφιακή ευημερία των νεαρών χρηστών, η ομάδα δημιούργησε τη συσκευή «CALMify AI», η οποία λειτουργεί ως ένας βοηθός που έχει ως αποστολή τη διατήρηση της ηρεμίας και της συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της μελέτης.«Ως μαθήτριες γυμνασίου αισθανόμαστε καθημερινά άγχος και πίεση για τα μαθήματα, τις εξετάσεις και τους βαθμούς. Έτσι δημιουργήσαμε την Calmify AI ώστε να βοηθάει τους μαθητές να ξεπερνάνε το άγχος τους», ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οι μαθήτριες Εύα Γκολίκοβα, Ελευθερία Τζαγκαράκη, Αλεξάνδρα Παπαδογιωργάκη και Ζουλιέν Χαραλαμπάκη.«Θέλαμε να φτιάξουμε ένα εργαλείο που δεν θα βοηθά απλώς στο “τι να διαβάσω”, αλλά και στο “πώς θα νιώθω” όσο διαβάζω. Το CALMify AI σχεδιάστηκε με αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία: να λειτουργεί σαν ένας υποστηρικτικός σύμμαχος του χρήστη που τον βοηθά να διατηρεί την ηρεμία και τη συγκέντρωση του», πρόσθεσαν.Η συσκευή «CALMify AI», μπορεί να ανιχνεύει, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, σημάδια άγχους ενός μαθητή την ώρα που διαβάζει, όπως η στάση σώματος και οι εκφράσεις του προσώπου, και τον βοηθά να το διαχειριστεί. Όταν εντοπίσει σημάδια άγχους, παράγει αυτόματα μια χαλαρωτική μουσική ώστε να βοηθήσει τον μαθητή να ηρεμήσει και να συνεχίσει το διάβασμά του συγκεντρωμένος. Με συνδυασμό κάμερας ΤΝ, μικροελεγκτή, δημιουργικού προγραμματισμού και τρισδιάστατου σχεδιασμού, το «CALMify AI» δημιουργεί ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον, που ενισχύει τη συγκέντρωση και συμβάλλει στη μείωση του σχολικού στρες.Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Άλκης Μπακαρός, επιβλέπων εκπαιδευτικός της ομάδας, το άγχος στις ηλικίες 12-15 είναι «υπαρκτό και, σε αρκετές περιπτώσεις, αυξημένο» και η διαχείρισή του είναι θέμα που απασχολεί τους διδάσκοντες, καθώς τα παιδιά πιέζονται όχι μόνο για την απόδοσή τους στο σχολείο, αλλά και από κοινωνικές προσδοκίες, την ανάγκη αποδοχής από συνομηλίκους και την εικόνα που προβάλλεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.«Το άγχος τους δεν είναι “υπερβολή”· είναι πραγματικό και αξίζει προσοχή. Οι απαιτήσεις της καθημερινότητας, τα μαθήματα, οι εξετάσεις, αλλά και η συνεχής σύγκριση με άλλους, δημιουργούν μια πίεση που δεν ήταν τόσο έντονη παλαιότερα», ανέφερε ο κ. Μπακαρός.Όπως επεσήμανε, με τη συσκευή που δημιούργησε η ομάδα, θέλησε να δείξει ότι «η τεχνολογία μπορεί και πρέπει να σταθεί σύμμαχος στην ψηφιακή ευημερία των νέων», παρ’ όλα αυτά, όπως σημείωσε, «η λύση δεν βρίσκεται μόνο εκεί», καθώς η επικοινωνία με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους φίλους, η φυσική δραστηριότητα, ο ποιοτικός χρόνος χωρίς οθόνες, η σωστή διαχείριση χρόνου και ένα υποστηρικτικό περιβάλλουν που δεν πιέζει, αλλά ενθαρρύνει, είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες.«Το πιο σημαντικό είναι να καταλάβουν τα παιδιά ότι το άγχος είναι κάτι φυσιολογικό, αλλά χρειάζεται τρόπους διαχείρισης. Και εμείς, ως ενήλικες, έχουμε ευθύνη να τους δείξουμε αυτούς τους τρόπους με κατανόηση και όχι με πίεση», κατέληξε.Οι τέσσερις μαθήτριες της Γ’ γυμνασίου και ο επιβλέπων καθηγητής τους, ξεκίνησαν την προσπάθειά τους από τα Χανιά και τα Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου, συμμετέχοντας στον 9ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Generation next, όπου κατέκτησαν την πρώτη θέση και εκπροσώπησαν την Ελλάδα στον διαδικτυακό ευρωπαϊκό τελικό του προγράμματος Skills Upload Jr Challenge. Εκεί, διαγωνίστηκαν μαζί με ομάδες από την Ισπανία, την Ολλανδία, την Αλβανία, τη Ρουμανία και την Τουρκία και κατέκτησαν την πρώτη θέση.