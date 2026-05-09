Συνελήφθη κοινωνική λειτουργός στη Ρόδο που αρνήθηκε να δώσει στοιχεία για καταγγελία κακοποίησης ανηλίκου

Σε βάρος της ασκήθηκαν διώξεις για υπόθαλψη εγκληματία κατ’ εξακολούθηση, για ψευδή αναφορά στην αρχή δια της απόκρυψης κατ’ εξακολούθηση και για απείθεια





Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr υπόθεση ξεκίνησε στις 5 Μαΐου 2026, όταν η κοινωνική λειτουργός εμφανίστηκε αυτοβούλως στο γραφείο της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η ίδια στην απολογία της, σκοπός της επίσκεψης ήταν να ενημερώσει τη δικαστική αρχή για υπόθεση πιθανής κακοποίησης ανηλίκου μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον.



διαδικασία που θα ακολουθούσε, καθώς γνώριζε από την επαγγελματική της εμπειρία ότι η ιατροδικαστική εξέταση σε παιδιά τόσο μικρής ηλικίας δεν πραγματοποιείται υπό αναισθησία χωρίς ειδική εισαγγελική εντολή.



Η ίδια θεωρούσε ότι μια τέτοια εξέταση χωρίς νάρκωση θα μπορούσε να αποτελέσει νέα τραυματική εμπειρία για το παιδί και, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, επιθυμούσε να ζητήσει συγκεκριμένη διασφάλιση πριν αποκαλύψει πλήρως τα στοιχεία της υπόθεσης.



Κατά τη συνάντηση, η Εισαγγελέας ζήτησε τα στοιχεία του ανηλίκου, όμως η κοινωνική λειτουργός αρνήθηκε να τα δώσει, επικαλούμενη το επαγγελματικό απόρρητο και συγκεκριμένα το άρθρο 23 του Ν. 3500/2006.



Το χρονικό της υπόθεσης Μετά την αναφορά της κοινωνικής λειτουργού, εκδόθηκε στις 6 Μαΐου 2026 παραγγελία προκαταρκτικής εξέτασης, με την οποία ζητήθηκε από την Αστυνομία να λάβει ένορκη κατάθεση σχετικά με τα πρόσωπα και τις συνθήκες του περιστατικού που είχε αναφερθεί προφορικά.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, στην παραγγελία αναφερόταν ότι σε περίπτωση νέας άρνησης συνεργασίας θα εφαρμοζόταν η αυτόφωρη διαδικασία.



Το απόγευμα της 7ης Μαΐου 2026, αστυνομικοί μετέβησαν στον χώρο εργασίας της 41χρονης προκειμένου να λάβουν κατάθεση. Εκείνη αρνήθηκε εκ νέου να αποκαλύψει στοιχεία και ακολούθησε η σύλληψή της.



Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, στη συνέχεια αποφάσισε τελικά να γνωστοποιήσει τα στοιχεία του παιδιού, ζητώντας παράλληλα να ληφθούν μέτρα για την ψυχική του προστασία σε περίπτωση ιατροδικαστικής εξέτασης.



Σε βάρος της κοινωνικής λειτουργού ασκήθηκαν τρεις ποινικές διώξεις. Για υπόθαλψη εγκληματία κατ’ εξακολούθηση, για ψευδή αναφορά στην αρχή δια της απόκρυψης κατ’ εξακολούθηση και για απείθεια



Η υπόθεση οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις 8 Μαΐου 2026, με την κατηγορούμενη να ζητά και να λαμβάνει προθεσμία μέσω του συνηγόρου υπεράσπισής της, δικηγόρου Φώτη Ρωμαίου.



Η συγκεκριμένη υπόθεση θεωρείται ιδιόμορφη, καθώς η ίδια η κατηγορούμενη ήταν εκείνη που αρχικά προσέγγισε τις δικαστικές αρχές για να αναφέρει το περιστατικό, ενώ στη συνέχεια επικαλέστηκε το επαγγελματικό απόρρητο προκειμένου να μη δώσει στοιχεία χωρίς, όπως υποστηρίζει, να διασφαλιστεί η ψυχική προστασία του παιδιού.



Στη δικαστική διαδικασία αναμένεται να εξεταστούν τα όρια ανάμεσα στην υποχρέωση αναφοράς πιθανής κακοποίησης ανηλίκου και στις δεσμεύσεις επαγγελματικού απορρήτου που διέπουν τους κοινωνικούς λειτουργούς, καθώς και το κατά πόσο οι ενέργειες της κατηγορουμένης συνιστούν ποινικά αδικήματα ή συνδέονται με την προσπάθειά της να προστατεύσει το παιδί από μια ενδεχομένως τραυματική διαδικασία.