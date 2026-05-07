Επίτιμος διδάκτορας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το έργο αυτό δεν είναι απλώς μια υποδομή μεταφορών. Είναι μια γεωπολιτική στρατηγική κίνηση, που επιτρέπει την παράκαμψη των Στενών του Βοσπόρου, προσφέροντας μια ασφαλή εναλλακτική οδό για το εμπόριο και την ενέργεια, καθιστώντας την Αλεξανδρούπολη, ως τον πλέον κρίσιμο κόμβο, για την ενεργειακή ασφάλεια και τη στρατιωτική κινητικότητα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ»Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, τόνισε ότι «δεν μπορούμε να έχουμε ευημερία χωρίς ασφάλεια. Γι' αυτό και δημιουργούμε τη «Στρατιωτική Σένγκεν», αναβαθμίζοντας τις υποδομές και εξαλείφοντας τα γραφειοκρατικά εμπόδια, για να διασφαλίσουμε ότι στρατεύματα και εξοπλισμός, μπορούν να μετακινούνται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».Χαρακτήρισε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο «μοναδικό μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης», προσθέτοντας ότι «δεν είναι απλά ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, αλλά ο βραχίονας που συνδέει την ελληνική ακριτική γη, με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας»Μέσα από το DefencEduNet, το Δημοκρίτειο συνδέει την ακαδημαϊκή έρευνα με την αμυντική βιομηχανία, μετατρέποντας τη γνώση σε στρατηγικό πλεονέκτημα, και η ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η έρευνα στο διάστημα, συμβαίνουν τώρα, εδώ, στη Θράκη», ανέφερε μεταξύ άλλων.«Η ανακήρυξή μου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με γεμίζει με υπερηφάνεια, αλλά και με τη δέσμευση να επιστρέφω πάντα σε αυτόν τον τόπο. Η Θράκη απέδειξε ότι μπορεί να μετατραπεί από «ασπίδα» σε «δόρυ» της εθνικής και ευρωπαϊκής μας στρατηγικής.Και το Πανεπιστήμιό σας είναι ο φάρος που φωτίζει αυτόν τον δρόμο», υπογράμμισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος.