«Το παιδί ήταν πεσμένο και μέσα στα αίματα» λέει αυτόπτης μάρτυρας για τον 12χρονο που διασωληνώθηκε μετά το τροχαίο με το πατίνι στον Ασπρόπυργο
Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο ανήλικος φέρεται να πέρασε το STOP και στη συνέχεια να συγκρούστηκε με το όχημα

Κώστας Στάμου
Αυτόπτης μάρτυρας του ατυχήματος στον Ασπρόπυργο περιγράφει στο protothema.gr τις συνθήκες της σύγκρουσης ανάμεσα στο ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε ο 12χρονος και στο αυτοκίνητο.

«Εγώ όταν βγήκα είδα το παιδί πεσμένο κάτω και μέσα στα αίματα. Ήταν πολύ χτυπημένο. Το κράνος ήταν δίπλα του αλλά από ό,τι είπαν κάποιοι στο σημείο το φορούσε αλλά το είχε χαλαρά δεμένο και έφυγε με τη σύγκρουση. Πρέπει το παιδί να πέρασε το STOP και να έπεσε πάνω του το αμάξι», είπε ο μάρτυρας για το τροχαίο στη συμβολή των οδών Θρασυβούλου και Αθανασίου Τσίγκου.

Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο νοσοκομείο. Διεκομίσθη με βαριές κακώσεις στο κεφάλι αρχικά στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου αλλά οι γιατροί έκριναν πως έπρεπε να διαδηλωθεί άμεσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 12χρονος φέρει τραύμα στο κεφάλι και έχει διασωληνωθεί. Μάλιστα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης είναι πιθανόν να χρειαστεί διακομιδή στο νοσοκομείο Παίδων.

Φωτογραφίες από το σημείο του ατυχήματος

