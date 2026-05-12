Διαφωνούν οι δικηγόροι με την ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές και ζητούν 120 δόσεις
Την αντίθεσή τους εκφράζουν οι δικηγόροι της Αθήνας στην εξαγγελθείσα ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές και εμμένουν στην πάγια θέση του δικηγορικού σώματος για βιώσιμη ρύθμιση έως 120 δόσεις.

Ειδικότερα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με απόφασή του της 11/5/2026, εκφράζει την έντονη αντίθεσή του προς την εξαγγελθείσα από την Κυβέρνηση ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, καθόσον η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνει οφειλές μέχρι 31/12/2023 και όχι το σύνολο των μέχρι σήμερα οφειλών, δεν προβλέπει διαγραφή προσαυξήσεων και επιβάλει υψηλό επιτόκιο 5,5%.

Το Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. εμμένει στην πάγια θέση του δικηγορικού σώματος για βιώσιμη ρύθμιση έως 120 δόσεων και στην αναβίωση της ρύθμισης του ν.4611/2019 για όσους την έχουν απωλέσει.

Περαιτέρω κρίνεται αναγκαία η διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων (όπως προέβλεπε ο ν. 4611/2019), η ρύθμιση να περιλαμβάνει το σύνολο των οφειλών μέχρι τη θέσπισή της και να υπάρξει αποσύνδεση της ρύθμισης από την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων».
