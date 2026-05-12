Τέλος στην αγωνία για τους δύο πεζοπόρους στον Όλυμπο: Εντοπίστηκαν ασφαλείς
Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού δύο πεζοπόρων στον ανατολικό Όλυμπο, πάνω από το Λιτόχωρο Πιερίας, καθώς αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μαζί τους και είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες, 28 και 29 ετών, ενημέρωσαν νωρίτερα τις Αρχές, ότι βρίσκονται σε πορεία κατάβασης, σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων από την περιοχή «Γκόλνα», χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος εγκλωβισμός ή να έχουν διατρέξει κίνδυνο.

Οι δύο νεαροί ξεκίνησαν χθες το μεσημέρι για πεζοπορία στον Όλυμπο και περίπου δύο ώρες αργότερα προέβησαν σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποιώντας ότι βρίσκονται στην περιοχή «Γκόλνα».

Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε η ανησυχία της μητέρας ενός εκ των ορειβατών που ανέφερε αδυναμία επικοινωνίας με τον γιο της, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ και της ΕΛ.ΑΣ.

Καθώς αποκαταστάθηκε η επαφή με τους πεζοπόρους, έγινε γνωστό ότι δεν υπήρξε κατάσταση ανάγκης αλλά αδυναμία επικοινωνίας- πιθανότατα λόγω της περιοχής, κι υπό αυτές τις συνθήκες η επιχείρηση ολοκληρώθηκε ομαλά.

