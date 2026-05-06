«Θα σε ντύσουμε γαμπρό»: Συγκλονίζει η αδερφή του 21χρονου Νικήτα που δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο
«Θα σε ντύσουμε γαμπρό»: Συγκλονίζει η αδερφή του 21χρονου Νικήτα που δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη 7 Μαΐου, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, στον Χώνο Μυλοποτάμου
Συγκίνηση και βαθιά θλίψη προκαλεί η σπαρακτική ανάρτηση της αδερφής του αδικοχαμένου Νικήτα, η οποία με λόγια γεμάτα πόνο και αγάπη καλεί συγγενείς και φίλους να τον αποχαιρετήσουν.
Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, περιγράφει με σπαραγμό τον τρόπο με τον οποίο θέλει να τον συνοδεύσουν στο τελευταίο του ταξίδι, δίνοντας έναν ιδιαίτερο και συμβολικό τόνο στην τελετή.
«Σου διάλεξα το πιο όμορφο άσπρο κοστούμι άντρα μου, θα σε ντύσουμε γαμπρό», γράφει χαρακτηριστικά, καλώντας όσους παρευρεθούν να τιμήσουν τη μνήμη του με αξιοπρέπεια και αγάπη. «Φορέστε όλοι τα καλά σας, αν θέλετε λευκά, φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα… αλλά ούτε μια σφαίρα», σημειώνει, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα μακριά από τη βία.
Στην ίδια ανάρτηση, αφιερώνει στον αδερφό της δύο μαντινάδες της μαντιναδολόγου Βέρας Σουλτάτου Ξυλούρη, αποτυπώνοντας τον ανείπωτο πόνο της απώλειας:
«Δυο μοιρολόγια πείτε του
Του όμορφου νιού που φεύγει
Για δε γλεντά, δε τραγουδεί
Και δε ξαναχορεύγει…
Ποιο ξεροβόρι δυνατό
Και ποιο βαθύ σκοτάδι
Πουλί μου σε ξορίσανε
Στον ουρανό του Άδη».
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη 7 Μαΐου, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, στον Χώνο Μυλοποτάμου, όπου οικογένεια, φίλοι και συγγενείς θα πουν το τελευταίο αντίο στον Νικήτα.
Η ανάρτηση της αδερφής του έχει ήδη προκαλέσει κύμα συγκίνησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εκατοντάδες χρήστες να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια και να αποχαιρετούν τον άτυχο νέο.
Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, περιγράφει με σπαραγμό τον τρόπο με τον οποίο θέλει να τον συνοδεύσουν στο τελευταίο του ταξίδι, δίνοντας έναν ιδιαίτερο και συμβολικό τόνο στην τελετή.
«Σου διάλεξα το πιο όμορφο άσπρο κοστούμι άντρα μου, θα σε ντύσουμε γαμπρό», γράφει χαρακτηριστικά, καλώντας όσους παρευρεθούν να τιμήσουν τη μνήμη του με αξιοπρέπεια και αγάπη. «Φορέστε όλοι τα καλά σας, αν θέλετε λευκά, φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα… αλλά ούτε μια σφαίρα», σημειώνει, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα μακριά από τη βία.
Στην ίδια ανάρτηση, αφιερώνει στον αδερφό της δύο μαντινάδες της μαντιναδολόγου Βέρας Σουλτάτου Ξυλούρη, αποτυπώνοντας τον ανείπωτο πόνο της απώλειας:
«Δυο μοιρολόγια πείτε του
Του όμορφου νιού που φεύγει
Για δε γλεντά, δε τραγουδεί
Και δε ξαναχορεύγει…
Ποιο ξεροβόρι δυνατό
Και ποιο βαθύ σκοτάδι
Πουλί μου σε ξορίσανε
Στον ουρανό του Άδη».
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη 7 Μαΐου, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, στον Χώνο Μυλοποτάμου, όπου οικογένεια, φίλοι και συγγενείς θα πουν το τελευταίο αντίο στον Νικήτα.
Η ανάρτηση της αδερφής του έχει ήδη προκαλέσει κύμα συγκίνησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εκατοντάδες χρήστες να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια και να αποχαιρετούν τον άτυχο νέο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα