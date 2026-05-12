Για 5η συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει τον μεγάλο αγώνα ως ονομαστικός και μεγάλος χορηγός
Κέρκυρα: Αυτοκτόνησε 56χρονος μετά την απολογία του για παιδική πορνογραφία
Κέρκυρα: Αυτοκτόνησε 56χρονος μετά την απολογία του για παιδική πορνογραφία
Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από υπάλληλο δημόσιας υπηρεσίας στον κήπο του σπιτιού του
Νεκρός βρέθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης ένας 56χρονος στο σπίτι του, στην περιοχή Κανάλια Κέρκυρας.
Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυρας, το οποίο εξετάζει τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία καθώς εκτιμάται ότι έβαλε τέλος στη ζωή του με κυνηγετικό όπλο.
Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από υπάλληλο δημόσιας υπηρεσίας στον κήπο του σπιτιού του.
Πρόκειται για τον 56χρονο που είχε αφεθεί ελεύθερος χθες με περιοριστικούς όρους, μετά την απολογία του για υπόθεση που σχετιζόταν με παιδική πορνογραφία.
Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυρας, το οποίο εξετάζει τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία καθώς εκτιμάται ότι έβαλε τέλος στη ζωή του με κυνηγετικό όπλο.
Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από υπάλληλο δημόσιας υπηρεσίας στον κήπο του σπιτιού του.
Πρόκειται για τον 56χρονο που είχε αφεθεί ελεύθερος χθες με περιοριστικούς όρους, μετά την απολογία του για υπόθεση που σχετιζόταν με παιδική πορνογραφία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα