Κέρκυρα: Αυτοκτόνησε 56χρονος μετά την απολογία του για παιδική πορνογραφία
Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από υπάλληλο δημόσιας υπηρεσίας στον κήπο του σπιτιού του

Νεκρός βρέθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης ένας 56χρονος στο σπίτι του, στην περιοχή Κανάλια Κέρκυρας.

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυρας, το οποίο εξετάζει τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία καθώς εκτιμάται ότι έβαλε τέλος στη ζωή του με κυνηγετικό όπλο.

Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από υπάλληλο δημόσιας υπηρεσίας στον κήπο του σπιτιού του. 

Πρόκειται για τον 56χρονο που είχε αφεθεί ελεύθερος χθες με περιοριστικούς όρους, μετά την απολογία του για υπόθεση που σχετιζόταν με παιδική πορνογραφία.
