Παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και είχαν βγάλει πάνω από 3 εκατ. ευρώ, οι επιχειρησιακές ομάδες της σπείρας και το κόλπο με τα κινητά
Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε εξέλιξη, έχουν συλληφθεί επτά άτομα - Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης
Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε διάφορες περιοχές της δυτικής Αττικής, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης προσέγγιζαν πολίτες παρουσιάζοντας ψευδή ιδιότητα εργαζομένων του ΔΕΔΔΗΕ, αποσπώντας χρηματικά ποσά με διάφορα προσχήματα και εξαπατώντας κυρίως ηλικιωμένα άτομα.
Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές η σπείρα είχε επιχείρησιακες ομάδες που κινούνταν στο λεκανοπέδιο προκειμένου να πηγαίνουν να εισπράτουν χρήματα από τα ανυποψίαστους πολίτες που είχαν πέσει στην παγίδα τους.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε η σπείρα αλλάζονταν κάθε δύο ημέρες, ενώ πάνω από 1.000 κάρτες κινητής τηλεφωνίας ήταν δηλωμένα σε ονόματα Πακιστανών. Το εντυπωσιακότερο βέβαια είναι το γεγονός ότι μόνο σε ένα άτομο είχαν δηλωθεί πάνω από 500 κάρτες!
Επτά συλλήψειςΜέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά άτομα, ενώ οι Αρχές έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
Τα χρήματα δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, ενώ τέσσερα ακόμη άτομα αναζητούνται.
Οι έρευνες των αστυνομικών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για τον τρόπο δράσης της οργάνωσης και τον ρόλο των συλληφθέντων.
