Παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και είχαν βγάλει πάνω από 3 εκατ. ευρώ, οι επιχειρησιακές ομάδες της σπείρας και το κόλπο με τα κινητά
ΕΛΛΑΔΑ
Αστυνομική επιχείρηση Απάτες ΔΕΔΔΗΕ Ελληνική Αστυνομία

Παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και είχαν βγάλει πάνω από 3 εκατ. ευρώ, οι επιχειρησιακές ομάδες της σπείρας και το κόλπο με τα κινητά

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε εξέλιξη, έχουν συλληφθεί επτά άτομα - Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης

Παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και είχαν βγάλει πάνω από 3 εκατ. ευρώ, οι επιχειρησιακές ομάδες της σπείρας και το κόλπο με τα κινητά
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
UPD: 70 ΣΧΟΛΙΑ
Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε διάφορες περιοχές της δυτικής Αττικής, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης προσέγγιζαν πολίτες παρουσιάζοντας ψευδή ιδιότητα εργαζομένων του ΔΕΔΔΗΕ, αποσπώντας χρηματικά ποσά με διάφορα προσχήματα και εξαπατώντας κυρίως ηλικιωμένα άτομα.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές η σπείρα είχε επιχείρησιακες ομάδες που κινούνταν στο λεκανοπέδιο προκειμένου να πηγαίνουν να εισπράτουν χρήματα από τα ανυποψίαστους πολίτες που είχαν πέσει στην παγίδα τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε η σπείρα αλλάζονταν κάθε δύο ημέρες, ενώ πάνω από 1.000 κάρτες κινητής τηλεφωνίας ήταν δηλωμένα σε ονόματα Πακιστανών. Το εντυπωσιακότερο βέβαια είναι το γεγονός ότι μόνο σε ένα άτομο είχαν δηλωθεί πάνω από 500 κάρτες!

Επτά συλλήψεις

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά άτομα, ενώ οι Αρχές έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Τα χρήματα δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, ενώ τέσσερα ακόμη άτομα αναζητούνται.

Οι έρευνες των αστυνομικών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για τον τρόπο δράσης της οργάνωσης και τον ρόλο των συλληφθέντων.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
UPD: 70 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης