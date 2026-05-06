Παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και είχαν βγάλει πάνω από 3 εκατ. ευρώ, οι επιχειρησιακές ομάδες της σπείρας και το κόλπο με τα κινητά

Σε εξέλιξη βρίσκεται

από νωρίς το πρωί

, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε διάφορες περιοχές της δυτικής Αττικής, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε απάτες

παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης προσέγγιζαν πολίτες παρουσιάζοντας ψευδή ιδιότητα εργαζομένων του ΔΕΔΔΗΕ, αποσπώντας χρηματικά ποσά με διάφορα προσχήματα και εξαπατώντας κυρίως ηλικιωμένα άτομα.





Επτά συλλήψεις

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά άτομα, ενώ οι Αρχές έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.





Οι έρευνες των αστυνομικών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για τον τρόπο δράσης της οργάνωσης και τον ρόλο των συλληφθέντων.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές η σπείρα είχε επιχείρησιακες ομάδες που κινούνταν στο λεκανοπέδιο προκειμένου να πηγαίνουν να εισπράτουν χρήματα από τα ανυποψίαστους πολίτες που είχαν πέσει στην παγίδα τους.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε η σπείρα αλλάζονταν κάθε δύο ημέρες, ενώ πάνω από 1.000 κάρτες κινητής τηλεφωνίας ήταν δηλωμένα σε ονόματα Πακιστανών. Το εντυπωσιακότερο βέβαια είναι το γεγονός ότι μόνο σε ένα άτομο είχαν δηλωθεί πάνω από 500 κάρτες!Τα χρήματα δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, ενώ τέσσερα ακόμη άτομα αναζητούνται.