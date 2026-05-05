Στον αέρα η βάση της Ryanair στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ανησυχία για πλήγμα στον τουρισμό της Θεσσαλονίκης
Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αεροπορική χαμηλού κόστους επικαλείται, κατά τη συνήθη τακτική της, υψηλά τέλη και χρεώσεις - Κρίσιμη σύσκεψη σήμερα, Τρίτη
Πλήγμα για την πόλη χαρακτηρίζουν οι τουριστικοί και λοιποί φορείς το ενδεχόμενο κλεισίματος της βάσης της Ryanair στο «Μακεδονία» ευελπιστώντας πως σήμερα Τρίτη 5/5 να έχουν μία πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις προθέσεις της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής αεροπορικής χαμηλού κόστους.
Στο πλαίσιο αυτό δεν είναι τυχαία η μαζική κινητοποίηση τα τελευταία 24ωρα στη Θεσσαλονίκη, ενώ κρίσιμη είναι και η σημερινή διαδικτυακή σύσκεψη που έχει συμφωνηθεί για το απόγευμα με μέλη της διοίκησης της Ryanair, σε συνέχεια και του σχετικού αιτήματος του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη.
Στόχος, να εξακριβωθούν λεπτομερώς οι προθέσεις της εταιρείας και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση, για το τι πραγματικά έχει συμβεί. Από την πλευρά της, η αεροπορική δεν έχει προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις, ωστόσο επικαλείται υψηλές χρεώσεις και τέλη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» που είναι, ως γνωστόν, υπό τη διαχείριση της Fraport Greece.
H Ryanair διατηρεί τρία αεροσκάφη στη βάση της στη Θεσσαλονίκη, και λόγω των υψηλών, όπως υποστηρίζει η ίδια, χρεώσεων αφήνει τώρα ανοικτό το ενδεχόμενο να κλείσει τη βάση της από τον Οκτώβριο του 2026 κάνοντας λόγο για αύξηση κατά 15% ώστε να ανανεωθεί η σύμβασή της που λήγει.
Από την άλλη πλευρά, η συγκεκριμένη τακτική (σε συνδυασμό και με τη διαχρονικά επιθετική ρητορική της) αποτελεί… σήμα κατατεθέν της Ryanair εντός κι εκτός Ελλάδος ειδικά όταν θεωρεί ότι κάποια ευρωπαϊκά αεροδρόμια μπορεί να καθίστανται, ανά περιόδους, λιγότερο αποδοτικά σε σύγκριση με άλλα ανά την Ευρώπη.
Πολύ περισσότερο σε αυτή τη συγκυρία όπου η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή έχει υπερδιπλασιάσει τα κόστη των αεροπορικών καυσίμων προσθέτοντας 50 εκατ. δολάρια στο κόστος καυσίμων της Ryanair μόνο για το μήνα Απρίλιο. Eστω κι αν η εταιρεία είναι σε μεγάλο βαθμό προστατευμένη μέσω συμβολαίων αντιστάθμισης (hedging) που καλύπτουν το 80% των αναγκών της, η έκθεση στο μη καλυμμένο μέρος καθώς και οι πιθανές ελλείψεις στην προμήθεια δημιουργούν μεγαλύτερο ρίσκο ιδιαίτερα κατά την περίοδο αιχμής του καλοκαιριού.
Eξ’ ού και λαμβάνονται τώρα αποφάσεις για σημαντικές περικοπές: Μόλις την περασμένη εβδομάδα η Ryanair ανακοίνωσε ότι από τον ερχόμενο Οκτώβριο προχωρά στο κλείσιμο της βάσης της στο Βερολίνο όπου διατηρεί 7 αεροσκάφη μειώνοντας τις πτήσεις από/προς Βερολίνο κατά 50% με τα εν λόγω αεροσκάφη να μεταφέρονται σε «αεροδρόμια με χαμηλότερα κόστη που έχουν περιορίσει τους αεροπορικούς φόρους όπως η Σουηδία, η Σλοβακία, η Αλβανία και η Ιταλία», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην ανακοίνωση της.
Eίχε προηγηθεί έτερη ανακοίνωση στις αρχές Απριλίου ότι η εταιρεία προχωρά στη λειτουργία νέα βάσης με 4 αεροσκάφη (επένδυση ύψους 400 εκατ. δολαρίων) στα Τίρανα και για την επερχόμενη θερινή περίοδο του 2026 θα προσφέρει 44 δρομολόγια (εκ των οποίων τα 21 είναι νέα) αναμένοντας αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 50%, φτάνοντας τα 4 εκατομμύρια επιβάτες.
Σύμφωνα με την εταιρεία «η ανάπτυξη αυτή αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα της φιλοαναπτυξιακής πολιτικής μηδενικής φορολόγησης στην αεροπορία από την αλβανική κυβέρνηση, καθώς και των κινήτρων ανάπτυξης που παρέχει το αεροδρόμιο των Τιράνων» σύμφωνα με την αεροπορική. Η διατήρηση βάσης από μία αεροπορική εταιρεία σε ένα αεροδρόμιο σημαίνει στην πράξη ότι αυτό λειτουργεί ως επιχειρησιακό κέντρο αφού συνεπάγεται μόνιμη παρουσία αεροσκαφών, πληρωμάτων και τεχνικής υποστήριξης.
Για τη χώρα μας η εταιρεία έχει κλείσει βάσεις και στο παρελθόν επαναλαμβάνοντας τη ρητορική περί ακριβών τελών και χρεώσεων. Μάλιστα προ τετραετίας, το 2022 η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία χαμηλού κόστους είχε βγεί μπροστά ξανά έχοντας στείλει και σχετικές επιστολές προς τo κυβερνητικό επιτελείο για το θέμα των τελών και των χρεώσεων ζητώντας περισσότερα κίνητρα για να ενθαρρύνονται οι αεροπορικές να πετούν στην Ελλάδα για μεγαλύτερη διάρκεια μέσα στο έτος και εκτός των θερινών τους προγραμμάτων.
Η εταιρεία δεν είχε διστάσει και πάλι να κλείσει βάσεις στη Ρόδο το 2022 ή ακόμη παλιότερα, το 2018 στα Χανιά, επιστρέφοντας πάντως στη συνέχεια με το δεδομένο και του ισχυρού ‘’brand’’ της χώρας μας στον ευρωπαϊκό τουρισμό και της ζήτησης των ελληνικών προορισμών από το ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό κοινό.
Τώρα για τη Θεσσαλονίκη, η εξέλιξη αυτή, εφόσον γίνει πράξη το κλείσιμο της βάσης από το φθινόπωρο του 2026, έχει θορυβήσει τους φορείς της πόλης ειδικά σε αυτή τη συγκυρία αφενός της γεωπολιτικής αβεβαιότητας που έχει φέρει αναταράξεις ευρύτερα στον τουρισμό διεθνώς αφετέρου της ανόδου ειδικά της Θεσσαλονίκης με σημαντική αύξηση και στο Μακεδονία.
Σημειώνεται ότι το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, μετά από μία πολύ καλή χρονιά το 2025, το α’ τρίμηνο του 2026 έχει κλείσει με άνοδο κατά 5,1% στην επιβατική κίνηση, φτάνοντας τα 1,47 εκατ. επιβατών για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου, με τη διεθνή κίνηση να αντιστοιχεί σε πάνω από 857 χιλ. με άνοδο κατά 4,2%.
Η τακτική
Το «Μακεδονία»
Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, μάλιστα, είναι και αυτό που οδηγεί σε μεγάλο βαθμό την άνοδο συνολικά στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece και ήδη από το 2025 είχε μία πολύ καλή χρονιά, ως αποτέλεσμα και των κινήτρων που έχουν δοθεί στις αεροπορικές είτε πρόκειται για ενίσχυση με περισσότερες πτήσεις την περίοδο εκτός αιχμής, είτε πρόκειται για κίνητρα Ανάπτυξης με εκπτώσεις στα αερολιμενικά τέλη για αεροπορικές εταιρείες που παρουσιάζουν αύξηση της επιβατικής κίνησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος κ.ο.κ.. Πέρυσι, η επιβατική κίνηση στη Θεσσαλονίκη αυξήθηκε κατά 8,2%, φτάνοντας συνολικά τα 7,98 εκατ. επιβάτες, υπογραμμίζοντας τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία της στο εγχώριο και διεθνές αεροπορικό δίκτυο.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
