Στον αέρα η βάση της Ryanair στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ανησυχία για πλήγμα στον τουρισμό της Θεσσαλονίκης

Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, μάλιστα, είναι και αυτό που οδηγεί σε μεγάλο βαθμό την άνοδο συνολικά στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece και ήδη από το 2025 είχε μία πολύ καλή χρονιά, ως αποτέλεσμα και των κινήτρων που έχουν δοθεί στις αεροπορικές είτε πρόκειται για ενίσχυση με περισσότερες πτήσεις την περίοδο εκτός αιχμής, είτε πρόκειται για κίνητρα Ανάπτυξης με εκπτώσεις στα αερολιμενικά τέλη για αεροπορικές εταιρείες που παρουσιάζουν αύξηση της επιβατικής κίνησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος κ.ο.κ.. Πέρυσι, η επιβατική κίνηση στη Θεσσαλονίκη αυξήθηκε κατά 8,2%, φτάνοντας συνολικά τα 7,98 εκατ. επιβάτες, υπογραμμίζοντας τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία της στο εγχώριο και διεθνές αεροπορικό δίκτυο.