Στα λευκά Παρνασσός και Πήλιο σήμερα το πρωί: Μέχρι και τα πέντε εκατοστά φτάνει η χιονόστρωση, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Μια πρωτοφανής για την εποχή ψυχρή εισβολή έδωσε έναν πολύ διαφορετικό χαρακτήρα στην φετινή Πρωτομαγιά, με τον υδράργυρο να καταγράφει απότομη πτώση ακόμη και κατά 10 βαθμούς μέσα σε λίγες ώρες. Το σκηνικό θύμισε χειμώνα, με χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές και θερμοκρασίες που σε αρκετές περιπτώσεις υποχώρησαν κάτω από το μηδέν.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες από τα ορεινά της χώρας, όπου σημειώθηκαν χιονοπτώσεις και τοπικές χιονοστρώσεις. Στον Παρνασσό και το Πήλιο, στα Χάνια το τοπίο ντύθηκε ξανά στα λευκά με χιονόστρωση 3-5 εκατοστά. Χιόνια έπεσαν ακόμα και σε Όλυμπος, Βελούχι, Χεμλό και Βασιλίτσα.
Φωτογραφία από το χιονοδρομικό στη Βασιλίτσα
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:
Φωτογραφίες από τα Χάνια Πηλίου
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 2 Μαΐου σημειώθηκε παγετός, με την χαμηλότερη τιμή να καταγράφεται στο Σέλι Ημαθίας στους -3,2 βαθμούς Κελσίου.
Αντίστοιχα χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ελλάδας: στο Οχυρό Νευροκοπίου και στη Βεύη Φλώρινας ο υδράργυρος έπεσε στους -1,4 βαθμούς, στη Φλώρινα στους -1,2, στο Περιθώρι Νευροκοπίου στους -0,8, ενώ στη δυτική Φλώρινα καταγράφηκαν -0,7 βαθμοί. Στο Πληκάτι Ιωαννίνων η θερμοκρασία έφτασε τους -0,6 βαθμούς και στο Νεοχώρι Χαλκιδικής τους -0,5 βαθμούς Κελσίου.
Χιόνια και στην Ορεινή Κορινθία
Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του στην Ορεινή Κορινθία, μετατρέποντας το ανοιξιάτικο τοπίο σε χειμωνιάτικο σκηνικό.
Από το βράδυ της Πρωτομαγιάς, πυκνή χιονόπτωση έντυσε στα λευκά ορεινές περιοχές, προκαλώντας έκπληξη αλλά και θαυμασμό σε κατοίκους και επισκέπτες. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ήδη στον Μάϊο, οι θερμοκρασίες σημείωσαν αισθητή πτώση, με το κρύο να είναι ιδιαίτερα τσουχτερό.
Ο δρόμος από τον Φενεό προς τη Ζάχολη καλύφθηκε από χιόνι, δημιουργώντας ένα μαγευτικό τοπίο.
Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί:
«Στα λευκά» ξύπνησαν οι κάτοικοι στο Σέλι Ημαθίας, αντικρίζοντας ένα σκηνικό Δεκεμβρίου τη δεύτερη μέρα του Μάη! Από αργά το βράδυ της Παρασκευής (1/5) άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες νιφάδες, με το ξημέρωμα να βρίσκει χιονισμένο το χωριό. Τα συνεργεία ξεκίνησαν το έργο του αποχιονισμού και των ρίψεων αλατιού, σε μια Πρωτομαγιά που θα θυμούνται για χρόνια οι ντόπιοι, με τη θερμοκρασία να καταγράφει το ιστορικό χαμηλό των -2 βαθμών Κελσίου.
Λευκή Πρωτομαγιά στο Σέλι Ημαθίας
