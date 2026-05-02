Στα λευκά Παρνασσός και Πήλιο σήμερα το πρωί: Μέχρι και τα πέντε εκατοστά φτάνει η χιονόστρωση, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Χιόνια και στην Ορεινή Κορινθία

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του στην Ορεινή

μετατρέποντας το ανοιξιάτικο τοπίο σε χειμωνιάτικο σκηνικό.

Από το βράδυ της Πρωτομαγιάς, πυκνή χιονόπτωση έντυσε στα λευκά ορεινές περιοχές, προκαλώντας έκπληξη αλλά και θαυμασμό σε κατοίκους και επισκέπτες. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ήδη στον Μάϊο, οι θερμοκρασίες σημείωσαν αισθητή πτώση, με το κρύο να είναι ιδιαίτερα τσουχτερό.

Ο δρόμος από τον Φενεό προς τη Ζάχολη καλύφθηκε από χιόνι, δημιουργώντας ένα μαγευτικό τοπίο.





Λευκή Πρωτομαγιά στο Σέλι Ημαθίας

«Στα λευκά» ξύπνησαν οι κάτοικοι στο Σέλι Ημαθίας, αντικρίζοντας ένα σκηνικό Δεκεμβρίου τη δεύτερη μέρα του Μάη! Από αργά το βράδυ της Παρασκευής (1/5) άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες νιφάδες, με το ξημέρωμα να βρίσκει χιονισμένο το χωριό. Τα συνεργεία ξεκίνησαν το έργο του αποχιονισμού και των ρίψεων αλατιού, σε μια Πρωτομαγιά που θα θυμούνται για χρόνια οι ντόπιοι, με τη θερμοκρασία να καταγράφει το ιστορικό χαμηλό των -2 βαθμών Κελσίου.