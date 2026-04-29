Προσπάθησε να πουλήσει σκύλο σε περαστικό στη Θεσσαλονίκη για 50 ευρώ και θα πληρώσει 4.000 ευρώ πρόστιμο
ΕΛΛΑΔΑ
Ζώα Συντροφιάς Θεσσαλονίκη Πρόστιμο

Προσπάθησε να πουλήσει σκύλο σε περαστικό στη Θεσσαλονίκη για 50 ευρώ και θα πληρώσει 4.000 ευρώ πρόστιμο

Ο βουλγαρικής καταγωγής άνδρας συνελήφθη αφού πλησίασε διερχόμενο πολίτη και του πρότεινε να αγοράσει το τετράποδο

Προσπάθησε να πουλήσει σκύλο σε περαστικό στη Θεσσαλονίκη για 50 ευρώ και θα πληρώσει 4.000 ευρώ πρόστιμο
6 ΣΧΟΛΙΑ
Στα «δίχτυα» της Αστυνομίας έπεσε 48χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη χθες το πρωί στην περιοχή των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για παράνομη εμπορία ζώων συντροφιάς.

Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης τη στιγμή που επιχειρούσε να πουλήσει σε διερχόμενο πολίτη ένα σκυλί, έναντι του ποσού των 50 ευρώ. Άμεσα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ σε βάρος του βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς είναι βουλγαρικής καταγωγής, ενώ το ζώο παραδόθηκε σε χώρο φιλοξενίας κατοικίδιων.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης