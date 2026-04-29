Προσπάθησε να πουλήσει σκύλο σε περαστικό στη Θεσσαλονίκη για 50 ευρώ και θα πληρώσει 4.000 ευρώ πρόστιμο
Προσπάθησε να πουλήσει σκύλο σε περαστικό στη Θεσσαλονίκη για 50 ευρώ και θα πληρώσει 4.000 ευρώ πρόστιμο
Ο βουλγαρικής καταγωγής άνδρας συνελήφθη αφού πλησίασε διερχόμενο πολίτη και του πρότεινε να αγοράσει το τετράποδο
Στα «δίχτυα» της Αστυνομίας έπεσε 48χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη χθες το πρωί στην περιοχή των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για παράνομη εμπορία ζώων συντροφιάς.
Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης τη στιγμή που επιχειρούσε να πουλήσει σε διερχόμενο πολίτη ένα σκυλί, έναντι του ποσού των 50 ευρώ. Άμεσα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ σε βάρος του βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς είναι βουλγαρικής καταγωγής, ενώ το ζώο παραδόθηκε σε χώρο φιλοξενίας κατοικίδιων.
Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης τη στιγμή που επιχειρούσε να πουλήσει σε διερχόμενο πολίτη ένα σκυλί, έναντι του ποσού των 50 ευρώ. Άμεσα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ σε βάρος του βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς είναι βουλγαρικής καταγωγής, ενώ το ζώο παραδόθηκε σε χώρο φιλοξενίας κατοικίδιων.
