Σκύλος της ομάδας Κ-9 εντόπισε εκατοντάδες λαθραία τσιγάρα σε φορτηγό στην Ηγουμενίτσα
Εντοπίστηκαν μέσα σε ντουλάπια στην καμπίνα και στο στρώμα του κρεβατιού

Στη σύλληψη ενός 32χρονου Τούρκου προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, μετά από εντοπισμό λαθραίων καπνικών προϊόντων σε φορτηγό όχημα με την συνδρομή σκύλου της ομάδας Κ-9.

Σύμφωνα με το Λιμενικό κατά την διάρκεια της επιθεώρησης του φορτηγού από στελέχη του Σώματος με την συνδρομή σκύλου της ομάδας Κ-9, εντοπίστηκαν 540 πακέτα τσιγάρων, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα στην καμπίνα του οδηγού και συγκεκριμένα σε ντουλάπια αλλά και μέσα στο στρώμα του κρεβατιού.

Η έρευνα στην συνέχεια επεκτάθηκε και στο εξωτερικό του οχήματος, όπου βρέθηκε επιπλέον ποσότητα καπνικών προϊόντων, κρυμμένη σε πλαστικό κάλυμμα στον τράκτορα.

Τα κατασχεθέντα πακέτα δεν έφεραν την ειδική ελληνική ταινία φόρου κατανάλωσης, γεγονός που επιβεβαιώνει τον λαθραίο χαρακτήρα τους.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ προχώρησε στην κατάσχεση τόσο των καπνικών προϊόντων όσο και του φορτηγού οχήματος. Τα κατασχεθέντα πρόκειται να παραδοθούν στο αρμόδιο Τελωνείο.
Thema Insights

Τι είναι το αμερικανικό μοντέλο σπουδών που αλλάζει τα δεδομένα της εκπαίδευσης

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υπέβαλε επίσημα αίτηση για την ίδρυση του Deree University - Τι σημαίνει αυτό για τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν ένα πτυχίο, το οποίο θα αναγνωρίζει επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

