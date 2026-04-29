Το παρασκήνιο της οικογενειακής ρήξης του ζευγαριού στη Ρόδο που παραλίγο να καταλήξει σε τραγωδία: Είχαν χωρίσει αλλά έμεναν στο ίδιο σπίτι
Ο 45χρονος το βράδυ της 21ης Απριλίου επιχείρησε δύο φορές να ρίξει το ΙΧ που οδηγούσε η 34χρονη εν διαστάσει σύζυγός του στον γκρεμό - Στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το παιδί τους ηλικίας 3,5 ετών - Μετά τις αποτυχημένες απόπειρες επέστρεψε στο σημείο και έριξε το ΙΧ του σε χαράδρα 60 μέτρων
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στη Ρόδο, με πρωταγωνιστή έναν 45χρονο, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να ρίξει σε γκρεμό το αυτοκίνητο της εν διαστάσει συζύγου του, ενώ στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το ανήλικο παιδί τους, ηλικίας μόλις 3,5 ετών.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο κατηγορούμενος προχώρησε σε δύο διαδοχικές ενέργειες κατά τη διάρκεια της διαδρομής το βράδυ της 21ης Απριλίου 2026 στην περιοχή Μόντε Σμιθ. Αρχικά, από τη θέση του συνοδηγού φέρεται να άρπαξε το τιμόνι επιχειρώντας να εκτρέψει το όχημα προς τον γκρεμό, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να παρέμβει εκ νέου, προσπαθώντας να πατήσει τα πετάλια του αυτοκινήτου που οδηγούσε η 34χρονη.
Μετά το επεισόδιο, ο 45χρονος αποχώρησε, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε στο ίδιο σημείο οδηγώντας δικό του όχημα. Υπό συνθήκες που ερευνώνται, φέρεται να έριξε το αυτοκίνητό του σε χαράδρα βάθους περίπου 60 μέτρων, κλιμακώνοντας δραματικά την εξέλιξη της υπόθεσης.
Ωστόσο, η συμβίωση φαίνεται πως δοκιμάστηκε από νωρίς, καθώς –σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ίδιου– τα πρώτα προβλήματα εμφανίστηκαν ήδη από τους πρώτους μήνες ζωής του παιδιού. Η κρίση στη σχέση κορυφώθηκε στα τέλη του 2025 και συγκεκριμένα την περίοδο των Χριστουγέννων, όταν το ζευγάρι αποφάσισε να προχωρήσει σε οριστική διάσταση, με τη σύζυγο να παραμένει πάντως στην κοινή κατοικία.
Οι σχέσεις μεταξύ τους επιδεινώθηκαν περαιτέρω, οδηγώντας σε πλήρες αδιέξοδο, καθώς –παρά τις προσπάθειες των πληρεξούσιων δικηγόρων τους μέσω της διαδικασίας διαμεσολάβησης– δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας για τη ρύθμιση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου.
Εναλλακτικά, ζήτησε την εφαρμογή καθεστώτος συνεπιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία ανά δεκαπενθήμερο, προτείνοντας ως τόπο διαμονής την οικογενειακή στέγη. Παράλληλα, αιτήθηκε να υποχρεωθεί η εν διαστάσει σύζυγός του να αποχωρήσει από την κατοικία και να εγκατασταθεί στην πατρική της οικία, καθώς και να καταβάλλει διατροφή ύψους 130 ευρώ μηνιαίως για το παιδί, ποσό που –κατά τους ισχυρισμούς του– αντιστοιχεί στο ένα τρίτο των συνολικών αναγκών του, οι οποίες εκτιμήθηκαν σε 430 ευρώ μηνιαίως.
Στην αίτησή του, ο ίδιος προέβαλε ισχυρισμούς περί αρνητικής στάσης της μητέρας ως προς τον υποχρεωτικό εμβολιασμό του παιδιού, έλλειψης επαγγελματικής δραστηριότητας παρά την ολοκλήρωση των σπουδών της, καθώς και πλημμελούς ανταπόκρισης στις γονεϊκές της υποχρεώσεις. Αντιπαραθετικά, επικαλέστηκε τη δική του επαγγελματική ευελιξία, λόγω τηλεργασίας σε πολυεθνική εταιρεία, ως στοιχείο που –κατά τον ίδιο– του επιτρέπει να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στις ανάγκες ανατροφής του παιδιού.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε την επομένη, 4 Μαρτίου 2026, με την έκδοση προσωρινής διαταγής από τον αρμόδιο Πρωτοδίκη, ο οποίος συνεκδίκασε τα αιτήματα των δύο πλευρών και προχώρησε σε μερική αποδοχή τους. Με τη συγκεκριμένη διάταξη, η επιμέλεια του ανήλικου ανατέθηκε προσωρινά στη μητέρα, με καθορισμό της κατοικίας της ως τόπου διαμονής του παιδιού, ενώ ρυθμίστηκε με σαφήνεια το δικαίωμα επικοινωνίας του πατέρα. Ειδικότερα, αυτό ορίστηκε για τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη μετά τη λήξη του ωραρίου του βρεφονηπιακού σταθμού έως τις 20:00, καθώς και για κάθε δεύτερο και τέταρτο Παρασκευοσαββατοκύριακο. Η εκδίκαση των αιτήσεων έχει προσδιοριστεί για τις 12 Μαΐου 2026.
Η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου εξέδωσε διάταξη, με την οποία επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Σύμφωνα με τη διάταξη, λαμβάνοντας υπόψη τον άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα της 33χρονης και του ανηλίκου τέκνου, απαγορεύθηκε στον κατηγορούμενο να προσεγγίζει την παθούσα σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων χωρίς τη συναίνεσή της, καθώς και το ανήλικο τέκνο χωρίς την παρουσία της ίδιας ή άλλου ενηλίκου.
Σημειώνεται πως μετά το περιστατικό της 21ης Απριλίου ο 45χρονος μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Ρόδου. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση και ενδοοικογενειακή βία, ενώ η υπόθεση τελεί υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου.
Η διαδρομή προς το διαζύγιοΣύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής», το ζευγάρι γνωρίστηκε τον Ιανουάριο του 2022 και λίγους μήνες αργότερα, στις 12 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, απέκτησε ένα παιδί. Είχε προηγηθεί η υπογραφή συμφώνου συμβίωσης την 1η Σεπτεμβρίου 2022 ενώπιον συμβολαιογράφου στη Ρόδο, το οποίο καταχωρήθηκε στο ληξιαρχείο του Δήμου Ρόδου στις 5 Σεπτεμβρίου 2022. Η οικογένεια διέμενε σε ιδιόκτητη κατοικία του 45χρονου.
Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρωνΣτις 3 Μαρτίου 2026 ο 45χρονος προσέφυγε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, καταθέτοντας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με βασικό αίτημα την προσωρινή ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας του ανήλικου τέκνου σε αυτόν.
