Ο Νίκος Σταθόπουλος, Πρόεδρος της BC Partners, βασικού μετόχου του Ομίλου Alphabet Education στον οποίον ανήκουν το Keele University Greece, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και η ΑΚΜΗ, μίλησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, τονίζοντας ότι επιθυμούν να προσφέρουν σε κάθε φοιτητή βιώσιμες, μεταβιβάσιμες δεξιότητες για να εξελιχθεί σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.
Συνάντηση Μπούγα με αντιπροσωπεία της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης
Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης τόνισε την προσήλωση της χώρας στην ενίσχυση και τη συνεχή βελτίωση του δικαστικού συστήματος
Στο πλαίσιο της διαδικασίας παρακολούθησης συμμόρφωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας προς τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις της ως κράτους- μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, υποδέχθηκε σήμερα στο υπουργείο Δικαιοσύνης αντιπροσωπεία της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Κατά την συνάντηση αυτή, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου.
Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τόνισε την προσήλωση της χώρας στην ενίσχυση και τη συνεχή βελτίωση του δικαστικού συστήματος, η οποία πραγματώνεται μέσα από τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και την ενεργό συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς εταίρους. Κύριο μέλημα της χώρας, όπως τονίστηκε, είναι η ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της ποιότητας της απονομής της δικαιοσύνης.
Ακόμη, ο κ. Μπούγας, επανέλαβε τη σταθερή δέσμευση της χώρας να συνεχίσει συνδράμει ουσιαστικά σε κάθε κοινή προσπάθεια που αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών και στη βελτίωση απονομής της Δικαιοσύνης.
Η αντιπροσωπεία της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, απαρτιζόταν από τις βουλευτές Laura Castel (Ισπανία, UEL) και Miapetra Kumpula-Natri (Φινλανδία, SOC) και από τον γραμματέα της επιτροπής Damien Cesselin. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο αντιπρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Γεώργιος Μπακάλης.
