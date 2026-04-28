Νέος σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Σκιάθο, αισθητός και στην Αττική
Δεύτερος σεισμός στο νησί τις τελευταίες δύο ώρες, είχε προηγηθεί δόνηση 4,7 Ρίχτερ - Προέρχονται από χαρτογραφημένο ρήγμα, τόνισε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας

Νέος σεισμός 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 16.07 την Τρίτη (28/4) στην Σκιάθο ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αττική.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού με εστιακό βάθος 14,1 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκκα, ο σεισμός σημειώθηκε από γνωστό χαρτογραφημένο ρήγμα. «Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε το φαινόμενο τις επόμενες ώρες, λογικά δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία» τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στο protothema.gr.

Υπενθυμίζεται ότι σεισμική δόνηση, η οποία έγινε αισθητή και στην Αττική σημειώθηκε και νωρίτερα στην περιοχή και συγκεκριμένα λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός, μεγέθους 4,7 Ρίχτερ, σημειώθηκε 7 χλμ. δυτικά - βορειοδυτικά του νησιού και είχε εστιακό βάθος στα 12 χιλιόμετρα.

«Νέος σεισμός, ανέβηκε το μέγεθος στην Σκιάθο, 4,9 αισθητός και στην Αττική. Αυτό σημαίνει ότι οι προηγούμενοι σήμερα ήταν προσεισμοί» ανέφερε από την πλευρά του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

«Από εδώ και πέρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις εκτιμήσεις μας. Οι κάτοικοι να ακολουθούν τα ατομικά μέτρα αντισεισμικής προστασίας. Στη γειτονική Αλόνησσο το Μάρτιο του 1965 είχε κάνει 6,1 αλλά δεν είναι ίδια εστία» πρόσθεσε σε ανάρτησή του.

Την ίδια ώρα, όπως τόνισε στο protothema.gr, ο δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας δεν υπάρχουν προβλήματα στο νησί από τις δύο σεισμικές δονήσεις.
Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

